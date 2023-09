Annunci senza etichetta in X Raise Concerns About Trasparenza è Conformità cù e Linee FTC

L'utilizatori di a famosa piattaforma di rete suciale, X (antica cunnisciuta cum'è Twitter), anu suscitatu preoccupazioni per l'apparizione di annunci senza etichetta in i so feed. Questi annunzii, chì sò servuti à l'utilizatori cum'è posti organici, anu suscitatu un dibattitu annantu à a trasparenza è u rispettu di e linee di a Cummissione Federale di Cummerciu (FTC).

Attualmente ùn hè micca chjaru se X, sottu a pruprietà di Elon Musk, hà intenzionalmente eliminatu l'etichette di publicità o s'ellu hè un glitch temporale. L'utilizatori anu dichjaratu chì anu vistu questi annunzii senza etichetta sia in l'alimentu "Per voi" cunsigliatu algoritmicamente, sia in a tabulazione "Segue", chì mostra solu u cuntenutu di i cunti chì un utilizatore seguita. Questa mancanza di divulgazione hà purtatu à critiche da l'utilizatori è l'esperti di l'industria.

Sarah Kay Wiley, a direttrice di pulitica è partenarii in adtech watchdog nonprofit Check My Ads, hà evidenziatu u prublema è hà dichjaratu chì a mancanza di etichettatura inganna i cunsumatori è va contru à e linee di FTC nantu à l'annunzii ingannevoli. L'FTC hà precedentemente enfatizatu l'impurtanza di marcà chjaramente publicità pagate per evità di ingannà i cunsumatori.

Per stabilisce se un postu hè un annunziu, l'utilizatori X ponu cliccà o toccu l'icona di trè punti in l'angulu superiore destra di u post. Se u post hè un annunziu, opzioni supplementari cum'è "Ùn interessa micca questu annunziu", "Raporta l'annunziu" è "Perchè questu annunziu?" serà dispunibule. L'utilizatori anu nutatu chì queste opzioni di menu sò prisenti solu nantu à l'annunzii chì mancanu etichette, cunfirmendu chì a mancanza di divulgazione in X ads hè intenzionale.

Inoltre, X hà cambiatu recentemente a so divulgazione di publicità, sperimentendu novi etichette. Mentre l'etichetta tradiziunale "Promuvuta" hè stata affissata in u latu in fondu à manca di un tweet, a piattaforma hà cambiatu à una etichetta "Ad" più chjuca in l'angulu superiore destra. Tuttavia, certi annunzii anu sempre l'etichetta "Promozione". L'utilizatori anu bisognu di circà l'etichetta in a cima o in u fondu di un postu per stabilisce s'ellu hè un annunziu.

Hè impurtante di nutà chì questi annunci senza etichetta ùn sò micca publicità di terzu, ma sò servuti direttamente attraversu a piattaforma di publicità di X. A cumpagnia hè pagata da l'annunciatori per eseguisce questi annunzii in a reta suciale. Tuttavia, X ùn furnisce micca una etichetta publica o divulgazione per informà i cunsumatori chì i posti sò publicità.

L'apparizione di sti annunzii senza etichetta suscite preoccupazioni per a trasparenza di a piattaforma è u rispettu di e linee FTC. L'annunzii è i marchi chì utilizanu X cum'è una piattaforma di publicità ponu affruntà potenziali passivi per a mancanza di etichettatura in i so annunzii. U monitoraghju di e pratiche di publicità in e social media diventa essenziale per prutege i cunsumatori è assicurà a trasparenza in l'industria.

