L'annunzii di Twitter truvati senza etichetta in i Feeds seguenti di l'utilizatori

Twitter, avà cunnisciutu cum'è X, hè statu catturatu chì esegue publicità senza etichetta in i feed Following di l'utilizatori, suscitando preoccupazioni per e pratiche di publicità ingannevoli. Quandu scrolling through the Following feed in u navigatore web Chrome, TechCrunch hà scupertu parechji annunzii senza etichetta mischiati cù publicazioni regulari da cunti seguiti è annunci etichettati currettamente. Questu rende difficiuli per l'utilizatori di distingue trà e publicazioni regulare è publicità. Ùn hè chjaru se questu prublema hè un glitch o un cambiamentu deliberatu destinatu à ingannà i cunsumatori.

In i testi realizati da TechCrunch, anu scontru parechji annunzii senza etichetta da cunti chì ùn sò micca seguiti. L'unica indicazione chì questi eranu annunzii era clicchendu nantu à u menu di trè punti in a cima à destra di u post. U menù hà furnitu opzioni di ingaghjamentu in relazione à l'annunziu è hà permessu à l'utilizatori di fà azzione cum'è muting o bluccà u contu. Alcune di l'annunzii senza etichetta scuperti eranu ligati à e squadre NFL, chì indicanu chì una larga gamma di cuntenutu pò esse affettata.

U prublema cù l'annunzii senza etichetta seguita una aghjurnazione X fatta à u so formatu di etichettatura di l'annunzii in u lugliu, induve l'etichetta "Promoted" più prominente in u fondu di l'annunzii hè stata rimpiazzata cù una etichetta "Ad" più chjuca in a cima à destra di u post. I critichi sustenevanu chì sta nova piazza hà fattu annunzii menu notevuli. In ogni casu, ancu cù u novu formatu di etichettatura, l'annunzii eranu sempre tecnicamente etichettati cum'è tali.

A mancanza di etichette di publicità nantu à questi annunzii suscita preoccupazioni per e pratiche di publicità ingannevoli è hà incitatu à dumandà à una investigazione da l'autorità regulatori, cum'è a Cummissione Federale di Cummerciu (FTC). Certi esperti pensanu chì X deve esse dumandatu à divulgà qualsiasi dati raccolti attraversu questi annunzii è affruntà ammende è sanzioni. U prublema suscita ancu dumande nantu à u mudellu supportatu da l'annunzii di X è s'ellu pò mantene in modu efficace un situ "sicuru di marca" per i publicitari.

L'annunzii senza etichetta parenu esse un prublema cuntinuu, postu chì e lagnanze nantu à elli sò state signalate prima. A situazione pò attirà investigazioni regulatori oltre i Stati Uniti, dannu ancu a reputazione di X. Stu prublema si riflette ancu negativamente nantu à a CEO di X, Linda Yaccarino, chì hà unitu à a cumpagnia in u ghjugnu cù u scopu di rassicurà i publicitari è di migliurà i rivenuti. Tuttavia, X ùn hà più un dipartimentu di cumunicazione per trattà e dumande di stampa.

In risposta à e dumande, X hà furnitu una risposta per e-mail automatizata chì dichjara chì eranu occupati è per verificà più tardi.