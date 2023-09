WTWH Media acquista publicazioni di gestione di l'imprese è di a mobilità di HME

WTWH Media, LLC hà recentemente acquistatu duie publicazioni digitale, HME Business and Mobility Management, da 1105 Media, Inc. I termini finanziarii di l'acquistu ùn sò micca divulgati.

HME Business and Mobility Management sò proprietà di media chì si concentranu nantu à l'industria di l'equipaggiu medicale in casa è i prufessiunali di mobilità, cumprese i fornitori di riabilitazione è i clinichi. WTWH Media, una sucietà di cartera di Mountaingate Capital, hà allargatu a so presenza in u settore di a salute per mezu di sta acquisizione. A cumpagnia avia acquistatu Aging Media Network prima di questu annu.

L'aghjunzione di HME Business and Mobility Management à u portfolio di WTWH Healthcare and Life Sciences furniscerà novi risorse per i publicitari è espansione l'offerta di a cumpagnia in queste adiacenza. E publicazioni, cù più di 20 anni di storia, offrenu nutizie approfondite, analisi, tendenze di u produttu, è storie di caratteristiche da una perspettiva di produttu.

Laurie Watanabe, l'editore di longu tempu di Mobility Management, continuerà à vigilà e duie publicazioni è unisce à a squadra WTWH Healthcare and Life Sciences.

Questu marca a terza acquisizione di WTWH Media in 2023. In precedenza, a cumpagnia avia acquistatu Aging Media Network, a parent company of Hospice News, è a rivista PMQ Pizza. Questa acquisizione rafforza l'offerte di WTWH in u settore di a salute è di e scienze di a vita, prumove a cunnessione di l'industria, a dirigenza pensata è a cullaburazione in l'industria di a salute.

In generale, l'acquistu di WTWH Media di HME Business and Mobility Management aumenta a so presenza in l'equipaggiu medicale di a casa è u spaziu di mobilità, offrendu novi opportunità per i publicitari è espansione e so risorse in u settore di a salute.

