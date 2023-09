World of Warcraft presenta Guardians of the Dream Patch

World of Warcraft hà annunziatu u so patch assai attesu, Guardians of the Dream, chì introduverà un novu cuntenutu eccitante per i ghjucatori. Stu patch maiò includerà una nova zona, una incursione sfida, è una nova piscina di Mythic + Dungeons.

U puntu culminante di Guardians of the Dream hè a nova zona, chì porta i ghjucatori in u regnu misticu cunnisciutu cum'è u Sognu Emerald. Sta dimensione spirituale hè stata longa una parte di a tradizione di Warcraft, è i ghjucatori scontranu forze primaliste feroci guidate da u formidabile Fyrakk, l'incarnazione di u focu. L'avventura in stu regnu mai vistu prima metterà a prova l'abilità è a bravura di l'avventurieri.

U patch introduce ancu u raid Amirdrassil, un scontru emozionante cù i Druidi di a Fiamma. Questa incursione offre una sperienza unica postu chì i ghjucatori anu l'uppurtunità di cavalcà i dragoni mentre perseguiscenu i druidi di fiamme volanti chì facenu u caos in u Sognu Emerald. Tuttavia, i sviluppatori sò prudenti in quantu à a meccanica è pensanu à pruvà largamente u scontru prima di liberà à u ghjocu in diretta.

Inoltre, u patch include una piscina Mythic + Dungeon aghjurnata per a Stagione 3. I ghjucatori ponu aspettà dungeons tematichi di Emerald Dream da espansioni precedenti, cum'è Darkheart Thicket è The Everbloom. Inoltre, u megadungeon Dawn of the Infinites hè statu divisu in duie ali, offre un cuntenutu più sfida per i ghjucatori.

Per i ghjucatori casuali, ci saranu assai attività all'aperto per piacè. U patch introduce un ciclu di trè avvenimenti publichi: u Superbloom, ispiratu da e carte di carica di Overwatch, un avvenimentu agriculu induve i ghjucatori ponu raccoglie valute è ricumpensa, è l'Emerald Bounty, induve i ghjucatori piantanu sementi è fighjanu cresce in arburi, chì furnisce ricumpensa uniche.

I ghjucatori ponu pruvà u novu patch nantu à u PTR (regnu di teste publicu) più tardi sta settimana. Cù u so novu cuntenutu eccitante, Guardians of the Dream prumetti di offre à i ghjucatori di World of Warcraft una sperienza eccitante è immersiva in u Sognu Emerald.

