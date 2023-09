L'Infrastrutture Publice Digitali (DPI) di l'India anu ricevutu elogi internaziunali da u Bancu Mondiale per u so impattu trasformativu in l'ultima decada. U documentu di u Bancu Mundiale, preparatu cum'è parte di u Partenariatu Globale G20 per l'Inclusione Finanziaria, ricunnosce i sforzi di u guvernu guidatu da Narendra Modi in l'implementazione di DPI è mette in risaltu u rolu cruciale di a pulitica è a regulazione di u guvernu in a furmazione di stu paisaghju.

Unu di i rializazioni notevuli evidenziati in u rapportu hè u rapidu prugressu di l'India in l'inclusione finanziaria. A Trinità Jan Dhan Yojana (JAM), chì hè custituita da Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY), Aadhaar, è numeri mobili, hà ghjucatu un rolu vitale in l'aumentu di i tassi d'inclusione finanziaria. In solu sei anni, l'India hà sappiutu elevà u so tassu d'inclusione finanziaria da 25% in 2008 à più di 80% di l'adulti. Stu saltu significativu accurtò u viaghju versu l'inclusione finanziaria finu à 47 anni, principalmente attribuita à l'influenza di i DPI.

Mentre chì i DPI anu ghjucatu un rolu cruciale in a rializazione di sta faza, u rapportu ricunnosce ancu l'impurtanza di altre variabili è pulitiche di l'ecosistema. Questi includenu intervenzioni per creà un quadru legale è regulatori più abilitanti, pulitiche naziunali per espansione a pruprietà di u contu, è l'utilizazione di Aadhaar per a verificazione di l'identità.

I DPI di l'India ùn anu micca solu trasfurmatu u settore publicu, ma ancu rinfurzatu l'efficienza per l'urganisazioni private. Cumpagnia Finanziaria Non Bancaria (NBFCs) hà riportatu impatti pusitivi cum'è un tassu di cunversione di 8% più altu in i prestiti SME, una riduzione di 65% in i costi di deprezzamentu, è una diminuzione di 66% in spese di rilevazione di fraud.

A storia di successu di l'Interfaccia di Pagamenti Unificati di l'India (UPI) hè stata ancu evidenziata in u rapportu. Solu in maghju 2023, ci sò stati più di 9.41 miliardi di transazzioni UPI valutate à circa 14.89 trilioni di ₹. Per l'annu fiscale 2022-23, u valore tutale di e transazzione UPI hà righjuntu quasi u 50% di u PIB nominale di l'India. L'interconnessione UPI-PayNow trà l'India è Singapore, operativa in ferraghju 2023, hà facilitatu pagamenti transfrontieri più veloci, più economici è più trasparenti, allineendu cù e priorità d'inclusione finanziaria di u G20.

In cunclusione, i DPI di l'India anu ghjucatu un rolu cruciale in l'accelerazione di l'inclusione finanziaria è a trasfurmazioni di u settore publicu è privatu. I sforzi di digitalizazione, cumminati cù e pulitiche è e regulazioni di supportu, anu propulsatu u prugressu di l'India in una frazione di u tempu chì avissi tradizionalmente pigliatu. U successu di iniziative cum'è JAM Trinity è UPI dimustranu u putere di l'infrastruttura digitale in guidà a crescita economica è l'inclusività.

