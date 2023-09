Risposta di Wordle d'oghje: Whisk

Sè vo site à ghjucà à Wordle oghje è avete bisognu di un pocu aiutu, avemu cupertu. A risposta di Wordle per u 12 di settembre hè una parolla di cinque lettere, è avemu qualchi indizii per guidà in a direzione ghjusta. Eccu ciò chì avete bisognu di sapè:

Ci hè una vucale in sta parolla.

A parolla d'oghje principia cù 'W'.

Sta parolla ùn hà micca lettere ripetute.

Sta parolla hè u nome di un tipu d'uttellu di cucina chì pò esse usatu per mischjà e cose è facenu fluffy.

Se ùn site micca sicuru, a risposta hè Sbatte. Ci hà pigliatu guasi tutte e nostre ipotesi, ma avemu riesciutu à ottene ghjustu à tempu cù una guessata. Ùn vi scurdate di sparte a vostra risposta Wordle una volta chì avete finitu, ma ricordate micca di sguassate per l'altri!

Wordle hà guadagnatu una pupularità massiva da u so lanciu in uttrovi 2021. Milioni di ghjucatori verificanu ogni ghjornu per pruvà e so cumpetenze di indovinazione. U successu di u ghjocu hà purtatu à a proliferazione di cloni in app stores. In ogni casu, u Wordle originale, sviluppatu da Dan Wardle, ferma un favuritu trà i ghjucatori.

In un avvenimentu interessante, u New York Times hà acquistatu Wordle per una somma di sette cifre non divulgata. U ghjocu hè avà sottu à l'umbrella di u ghjurnale di ghjochi in linea. Mentre chì l'acquistu hà purtatu alcuni sviluppi in daretu à e scene, u ghjocu stessu hè statu liberu è immubiliatu.

Malgradu alcuni prublemi di migrazione iniziali è a rimuzione di parolle rude da u dizziunariu, Wordle cuntinueghja à captivare i ghjucatori cù u so ghjocu simplice ma addictivu. Allora continuate à indovinà è divertitevi à ghjucà à Wordle!

