Wordle 811 Risposta: 8 di sittembri

U puzzle di Wordle d'oghje offre una svolta unica à e strategie di solitu. In i primi ghjorni di u ghjocu, i ghjucatori spessu si basanu in parolle vucali pesanti cum'è "audio" o "soare" cum'è puntu di partenza. A cridenza era chì si una parolla cuntene i vucali maiò, u restu saria faciule da capisce. In ogni casu, i ghjucatori anu scupertu prestu chì e cunsunanti anu ghjucatu un rolu più cruciale.

Oghje, avemu una rara oppurtunità di rivisite a strategia di vucali pesanti. A parolla per questu puzzle hè sia oscura è cuntene trè vucali diffirenti. Hè una parolla cumuna, evitendu l'usu di lettere pocu cumuni. L'approcciu ricumandatu hè di principià cù una parolla di vucali pesanti è dopu aduprà a tecnica di eliminazione di lettere.

Per aiutà vi, quì sò qualchi indizi preziosi per risolve l'enigma d'oghje:

1. A parolla principia cù a lettera R.

2. Cuntene trè vucali.

3. A parolla finisce cù a lettera E.

4. Un’altra vucale in a parolla hè O.

5. A vucale finale di a parolla hè U.

Se cunsiderà attentamente questi indizi, a risposta deve esse à portata. Tuttavia, se vi trovate bloccatu, scroll down per a suluzione.

ALLERTA SPOILER! Cuntinuà a leghje solu s'è vo circate a risposta à u puzzle Wordle d'oghje.

A parolla d'oghje hè "ROUSE". Significa "svegliate qualcunu o rende qualcunu più attivu o eccitatu". Ricurdatevi di unisce à noi dumani per più suggerimenti è indizi.

Definizione:

- Vocale: Un sonu di parlà chì hè pruduciutu cù una cunfigurazione aperta di u trattu vocale, chì permette à l'aria di scorri senza interruzzione.

– Cunsunanti : un sonu di parlà chì hè pruduciutu cù una custrizzione o ostruzzione di u trattu vocale.

- Oscuru : micca bè cunnisciutu o difficiuli di capiscenu.

