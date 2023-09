Microsoft Paint uttene u strumentu di rimozione di u fondu in Windows 11

Microsoft hà liberatu una versione aghjurnata di l'app Paint per Windows 11 Insider builds, introducendu un novu strumentu di rimozione di fondo. U giant tecnulugicu hà annunziatu l'aghjurnamentu nantu à u so blog in diretta, affirmannu chì l'ultima versione di Paint include una funzione chì pò caccià u sfondate da qualsiasi stampa cun un clic di un buttone.

U strumentu rimuzzioni sfondate pò esse trovu in a rùbbrica "Image" di a toolbar, marcatu cum'è u buttone "Sguassate Background". L'utilizatori ponu sia lascià l'uttellu detectà automaticamente u sughjettu in a stampa o selezziunà manualmente l'area chì volenu sguassà cù l'uttellu di selezzione. Questa funzione hà per scopu di fà più faciule per l'utilizatori per edità è manipulà l'imaghjini in l'app Paint.

A versione aghjurnata di Paint, chjamata versione 11.2306.30.0, hè attualmente in versione Windows 11 Insiders in i canali Dev è Canary. Tuttavia, hè previstu di esse dispunibule per tutti l'utilizatori finali in un futuru vicinu.

Prima di liberà sta aghjurnazione, Microsoft avia digià lanciatu una altra versione (11.2306.28.0) di a listessa aghjurnazione, chì includeva un bug induve un banner di cunfidenziale filtrava. Dapoi a cumpagnia hà trattatu è riparatu stu prublema, assicurendu chì l'ultima versione hè senza bug.

Microsoft hè attualmente à pruvà l'uttellu di rimozione di fondo cù un gruppu selezziunatu di Windows Insiders è cerca attivamente feedback da a cumunità. Stu feedback aiutarà a cumpagnia à migliurà ulteriormente l'uttellu prima ch'ellu sia ufficialmente liberatu à tutti l'utilizatori finali.

Cù sta nova aghjunta, Microsoft rinfurzeghja e capacità di l'app Paint è rende più amichevule per l'utilizatori di Windows 11 chì travaglianu spessu cù l'imaghjini. L'attrezzamentu di rimozione di sfondate simplifica u prucessu di sguassà sfondi indesiderati da l'imaghjini, chì permette à l'utilizatori di creà immagini più pulite è di aspettu prufessiunale in l'app.

Fonti:

- Microsoft Live Blog - Windows 11 Insider Builds

- Microsoft Paint Update - Versione 11.2306.30.0