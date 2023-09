Microsoft travaglia nantu à i sfondi animati AI per Windows 11

Si dice chì Microsoft hà sviluppatu sfondi animati alimentati da AI per Windows 11, chì puderia migliurà l'esperienza generale di l'utilizatori. Questi sfondi animati utilizanu a tecnulugia AI per aghjustà a percepzione di a prufundità è creà un ambiente desktop più interattivu. I sfondi pareranu più "viventi" movendu o muvimenti in risposta à i movimenti di u cursore o l'attività di u dispositivu.

I rapporti suggerenu chì Microsoft pò intruduce un "effettu di parallax" in una prossima aghjurnazione, chì faria chì u wallpaper pare chì si move un pocu più lento cà u cuntenutu sopra, aghjunghjendu prufundità è immersione. Questi sfondi rinfurzati da AI sò previsti chì funzionanu bè cù i dispositi abilitati à u toccu cum'è i tablette è i movimenti tradiziunali di u mouse.

Microsoft hà investitu assai in tecnulugia AI, evidenti da l'integrazione di Bing Chat in a funzione di ricerca di Windows. L'intruduzioni di sfondi animati hè un altru esempiu di l'impegnu di Microsoft à incorpore AI in i so prudutti. Mentre chì a funzione ùn pò micca fà cum'è liscia nantu à hardware più anticu, hè prevista per furnisce una sperienza più liscia è più attraente nantu à i più recenti laptop o PC desktop.

Questa nutizia coincide cù u prossimu avvenimentu di Microsoft u 21 di settembre, induve l'aghjurnamenti per i dispositi Surface è Windows Copilot sò previsti per esse annunziati. Resta da vede se sta funzione di wallpaper live alimentata da AI serà inclusa in i prudutti futuri o aghjunta più tardi cù l'aghjurnamenti futuri.

Fonti: Windows Ultimi