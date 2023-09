Windows 10 L'aghjurnamenti cumulativi rilasciati per risolve i prublemi di sicurezza

Microsoft hà recentemente lanciatu duie aghjurnamenti cumulativi, KB5030211 è KB5030214, per diverse versioni di Windows 10 cumprese 22H2, 21H2, è 1809. Queste aghjurnamenti sò essenziali per risolve i prublemi esistenti in u sistema operatore è sò parte di a versione di settembre 2023 Patch Tuesday.

Per assicurà chì queste aghjurnamenti sò stallati senza saldatura, Microsoft hà resu dispunibuli per a stallazione automatica. Tuttavia, l'utilizatori ponu ancu installà l'aghjurnamenti manualmente accedendu à a sezione Windows Update in Settings è selezziunate "Verificà l'aghjurnamenti".

L'aghjurnamentu di settembre KB5030211 introduce un paru di funzioni notevuli. Prima, include una nova app Backup di Windows chì permette à l'utilizatori di gestisce e so app è i fugliali in modu efficace, offrendu a capacità di ricuperà in un tempu dopu. Inoltre, questa aghjurnazione aumenta e capacità di rilevazione di u locu di Windows 10, dendu à l'utilizatori un clima più precisu, nutizie è informazioni di trafficu.

Inoltre, Microsoft hà introduttu un badge di notificazione per i cunti Microsoft in u menu di Start, facendu più faciule per vede è gestisce e notificazioni. Questa aghjurnazione affronta ancu i prublemi ligati à i cambiamenti di l'ora di u ghjornu in Israele è risolve i prublemi cù a casella di ricerca.

Una correzione significativa in queste aghjurnamenti cumulativi hè ligata à u serviziu di pulitica di u gruppu. Nanzu, u serviziu aspittàva 30 seconde per a reta per esse dispunibule, causendu ritardi in u prucessu di pulitica. Cù l'ultima aghjurnazione, stu prublema hè stata risolta, assicurendu un trattamentu currettu di pulitica senza ritardi inutili.

Inoltre, ci hè una correzione per i prublemi di sincronizazione di i paràmetri. Nanzu, ancu s'è u toggle hè stata attivata per a sincronia di i paràmetri in a pagina di salvezza di Windows in l'app Settings, i paràmetri ùn anu micca sincronizà bè. L'ultima aghjurnazione rettifica stu prublema, migliurà l'esperienza generale di l'utilizatori.

In riassuntu, l'aghjurnamenti cumulativi di Windows 10 recentemente liberati, KB5030211 è KB5030214, portanu parechje funzioni novi è correzioni impurtanti à u sistema operatore. Queste aghjurnamenti indirizzanu e vulnerabilità di sicurezza è rinfurzà a prestazione generale di Windows 10. Hè ricumandemu chì l'utilizatori installanu questi aghjurnamenti per assicurà chì i so sistemi sò sicuri è ottimizzati.

