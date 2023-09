U lussuosu ristorante Seasons in l'hotel InterContinental in Ballsbridge, Dublin 4 offre una sperienza di cena italiana distintiva stu mese. Le chef exécutif Alberto Rossi, originaire d'Italie, apporte son savoir-faire et son amour pour la cuisine italienne au menu. I membri di u Irish Times Food & Drink Club anu l'uppurtunità esclusiva di assistisce à un avvenimentu chjamatu "Una Serata à Rossi's" u 21 di Settembre à 6:30pm.

L'avvenimentu includerà un menu degustazione di cinque portate ispiratu à i piatti regionali italiani. L'ospiti prufittàranu di una selezzione di antipasti servita in stile di famiglia, seguita da primi, platu principale è dessert, cù scelte dispunibili in ogni cursu. In più di l'alimentu squisitu, una bevanda di benvenuta, accoppiamenti di vinu, è un cocktail di dessert seranu servuti. U chef Rossi stessu vi prisintà ogni platu, discutendu a so storia è u cuntestu.

L'avvenimentu hè sicuru d'esse populari, cusì i biglietti sò limitati. Quelli interessati ponu riservà u so postu clicchendu u ligame furnitu. Questa prumesse di esse una serata indimenticabile di autentica cucina italiana, resa ancu più speciale da u toccu persunale di u Chef Rossi.

Premii vincitori per i membri di u Food & Drink Club

L'abbonati à u Irish Times Food & Drink Club anu a pussibilità di vince dui premii incredibili stu mese in Co Wicklow. U primu premiu include un menu di degustazione di 10 portate per dui in u ristorante Strawberry Tree in BrookLodge & Macreddin Village in Aughrim, seguita da una notte. U secondu premiu offre una notte per duie persone in u Sally Gap Bar & Brasserie in u Powerscourt Hotel Resort & Spa di cinque stelle, cumpletu cù una cena di trè portate è u colazione. E persone interessate ponu entre in i cuncorsi clicchendu i ligami furniti.

Felicitazioni à Edel Troy, vincitore di una notte per dui in The Eccles Hotel & Spa in Glengarriff, Co Cork, è à Gerry Murphy, vincitore di a cena per quattru in u ristorante Neighborhood in Naas, Co Kildare. Questi furtunati vincitori goderanu senza dubbitu di esperienze culinarie uniche è deliziose in questi stabilimenti rinumati.

Più Notizie Alimentari è Drink

In u Irish Times Magazine di u weekend, u chef è restauratore Sunil Ghai sparte ricette da u so novu libru di cucina, Spice Box: Easy, Everyday Indian Food. A rivista presenta ancu un articulu di Corinna Hardgrave, chì crede chì hà scupertu un novu contendente di stella Michelin in a cità di Kilkenny. John Wilson parte in una ricerca per truvà vini di Bordeaux cun un budgetu. Inoltre, Grainne O'Keefe è Lilly Higgins furniscenu ricetti per i platti di vaghjime in a rivista.

In u Irish Times Magazine di u weekend, u chef è restauratore Sunil Ghai sparte ricette da u so novu libru di cucina, Spice Box: Easy, Everyday Indian Food. A rivista presenta ancu un articulu di Corinna Hardgrave, chì crede chì hà scupertu un novu contendente di stella Michelin in a cità di Kilkenny. John Wilson parte in una ricerca per truvà vini di Bordeaux cun un budgetu. Inoltre, Grainne O'Keefe è Lilly Higgins furniscenu ricetti per i platti di vaghjime in a rivista.

