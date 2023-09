Aghjurnate u vostru Veiculu cù u Kit di Camera di Retromarcia Wireless AUTO-VOX CS-2

Sè avete bisognu di una camera di retromarcia affidabile è faciule da installà per u vostru veiculu, ùn cercate più di l'AUTO-VOX CS-2. Stu sistema di càmera di salvezza wireless hè cuncepitu per furnisce un video in diretta da una camera posteriore direttamente à un monitor in-dash, facilitendu a manuvra di u vostru veiculu in spazi stretti è prevene accidenti.

L'AUTO-VOX CS-2 vanta parechje caratteristiche chjave chì u distinguenu da altre opzioni in u mercatu. Prima, offre una gamma di trasmissione wireless di finu à 33 piedi, assicurendu un feed video stabile è ininterrottu. A camera stessa hè IP68 resistente à l'acqua è à a polvera, facendu adatta per l'usu in diverse cundizioni climatichi. Inoltre, u monitor LCD 4.3 "utiliza a tecnulugia di signale digitale, chì guarantisci una trasmissione di l'imagine chjara è coherente.

Una di e caratteristiche standout di u CS-2 hè a so guida di parcheghju regulabile, chì si vede direttamente nantu à u monitor. Queste linee guida vi aiutanu à ghjudicà accuratamente a distanza è u posizionamentu mentre parcheghju, riducendu u risicu di collisioni. Inoltre, a camera furnisce un angolo di vista largu di 110 °, assicurendu chì avete una vista cumpleta di ciò chì ci hè daretu à u vostru veiculu. Ancu in cundizioni di poca luce, u CS-2 eccelle, grazia à a so capacità di visione notturna.

L'installazione di AUTO-VOX CS-2 hè una brisa, senza cablaggio necessariu trà a camera è u monitor. Basta à muntà a camera nantu à a vostra targa posteriore o in un altru locu adattatu, è aghjunghje u monitor à u vostru dashboard o u parabrisa cù e ventose incluse. Sia chì guidate una berlina, SUV, camion, o RV, u CS-2 hè una opzione versatile è convenientu per aghjurnà u vostru veiculu cù una camera di retromarcia.

Per entre in u giveaway è avè a chance di vince un AUTO-VOX CS-2, basta participà via u widget RafflePress quì sottu. Per piacè nutate chì stu rigalu hè esclusivu solu per i residenti di u Regnu Unitu. Bona Furtuna !

Definizione:

- Camera di retromarcia: una camera installata nantu à un veiculu chì furnisce una vista chjara di l'area daretu à u veiculu, aiutendu u cunduttore in retrocede o parcheghju.

- IP68: Un standard internaziunale chì indica u livellu di prutezzione contr'à a polvera è l'acqua.

Fonte: Mighty Gadget (senza URL)