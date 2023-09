I Billboards Digitali di u Metro di Los Angeles face l'opposizione per i prublemi di sicurezza di u trafficu

By

A Metro di Los Angeles avanza cun un pianu per installà 49 cartelloni digitali à doppia faccia, purtendu u numeru tutale di cartelloni digitale in tutta a cità à 86. Metro aspetta chì u pianu, chjamatu Rete di Comunicazione di Trasportu (TCN), generà $ 1 miliardi in entrate più di 30 anni. Mentre chì alcune camere di cummerciale lucali sustenenu u pianu, l'attivisti è i gruppi di a cumunità sò preoccupati per l'impattu nantu à l'ambiente visuale è a sicurità di u trafficu.

A pruposta serà intesa da a Cummissione di Pianificazione di a Città di Los Angeles u 14 di settembre, prima di andà in u Cunsigliu di a cità. I cartelloni seranu spargugliati in tutta a cità, cù a maiò parte di l'autostrade di fronte è l'altri di e cumunità. E strutture varienu in altezza da 30 à 95 piedi, cù a maiò parte di 30 piedi.

Metro sustene chì u prugettu avarà benefizii publichi, cumpresa a riservazione di tempu per a messageria d'emergenza. Tuttavia, studii realizati da istituzioni cum'è l'Università di l'Alabama in Birmingham è l'Uffiziu Federale di Statistiche di Trasportu anu dimustratu chì i cartelloni digitali ponu aumentà i tassi di crash è distraisce i cunduttori. A prisenza di cartelloni digitali in Florida è Alabama hà aumentatu i tassi di crash da 25% è 29% rispettivamente.

Altre cità di u Sud di California, cumpresa La Mesa, anu ancu cunsideratu pruposte di cartellone digitale, ma li rifiutanu per via di preoccupazioni per a distrazione di u driver. E precauzioni di sicurezza di Metro chì permettenu l'imaghjini di i cartelloni di cambià ogni ottu seconde sò viste cum'è inadegwate cumparatu cù altre cità è stati induve l'imaghjini cambianu ogni quattru à dece seconde.

L'opponenti sustennu chì i cartelloni digitali cuntribuiscenu à a splutazioni urbana, distraisce i cunduttori, è impacta a sicurità di i cunduttori. Chjamannu u Cunsigliu di a cità à vutà contru à u prugettu.

Mentre chì certi dirigenti di l'imprese sustenenu a pruposta di cartellone digitale, i gruppi di a cumunità, i cunsiglii di quartiere è l'attivisti piglianu una pusizione contru. Credu chì i rivenuti generati da i cartelloni digitali ùn superanu micca e cunsequenze negative per l'ambiente visuale di a cità è a sicurità di u trafficu.

