Wi-Fi 7: A Next Generation of Wireless Technology

Cù u mondu sempre in evoluzione di a tecnulugia, u prossimu avanzu in a cunnessione wireless hè ghjustu intornu à l'angulu. Introducendu Wi-Fi 7, cunnisciutu ancu IEEE 802.11be, u novu standard chì hè stallatu per ridefinisce i limiti di velocità, efficienza è affidabilità di cunnessione.

Wi-Fi 7 ùn hè micca solu un altru passu incrementale in a tecnulugia wireless; prumette miglioramenti drastici annantu à i so predecessori. Hè previstu di furnisce velocità finu à 46,120 Mbps, chì hè più di quattru volte più veloce di Wi-Fi 6 è 6E. Questu aumentu di velocità significativu permetterà streaming video di alta qualità, ghjoculi in nuvola senza saldatura, è supportu robustu per applicazioni di realtà aumentata è virtuale.

In più di a velocità, u Wi-Fi 7 hè ingegneratu cù funzioni avanzate per cumbatte a latenza, rinfurzà a capacità, è rinfurzà a stabilità è l'efficienza. Supporta canali più largu, cù canali finu à 320 MHz di larghezza, chì furnisce più larghezza di banda per una trasmissione di dati più veloce. Introduce ancu un novu metudu di codificazione chjamatu 4K-QAM, chì permette a codificazione di 12 bits di dati per simbulu mandatu nantu à u ligame radio, cumparatu cù 10 bits in Wi-Fi 6. Questa mellura solu cuntribuisce à una migliurà di velocità 1.2x. .

Una di e migliorie significative in Wi-Fi 7 hè l'intruduzione di l'operazione multi-link (MLO), chì permette à i dispositi di eseguisce parechji canali à una volta, ancu in più bande di frequenza. Questu significa una velocità megliu, una latenza più bassa è una affidabilità mejorata cumparatu cù i normi Wi-Fi più antichi chì anu da cambià manualmente trà e bande una à una volta.

Wi-Fi 7 indirizza ancu i prublemi cumuni cum'è a congestione è l'interferenza, facendu in particulare benefiziu per i grandi locali o imprese cù una densità di dispusitivi. Scopu di riduce a prestazione di latenza in u peghju casu, furnisce una sperienza più liscia per applicazioni esigenti cum'è a realtà aumentata è virtuale.

Mentre chì u Wi-Fi 7 hè ancu da esse aduttatu cumplettamente, certi dispositi sò digià in u mercatu, chì offrenu una visione di u futuru di a tecnulugia wireless. U debut di una larga gamma di routers, telefoni è laptops Wi-Fi 7 hè previstu per a fini di 2023 o principiu di 2024. Tuttavia, quelli in nazioni chì anu da appruvà i dispositi di rete 6 GHz puderanu aspittà più longu.

