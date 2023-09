L'Apple Stock affronta sfide tecniche in mezzu di turbulenza di u mercatu

Apple (AAPL) hà sappiutu una diminuzione significativa di u so prezzu di azzione, perdendu più di 6% in l'ultimi dui ghjorni, marchendu a più grande slide consecutiva in 10 mesi. Questu hà risultatu in una perdita di circa $ 200 miliardi in capitalizazione di u mercatu da u luni. A caduta di u prezzu di l'azzioni coincide cù i rapporti di i funzionari chinesi chì urgeu à l'impiegati di u guvernu à cessà di utilizà i telefoni Apple. Tuttavia, u prublema attuale chì affruntà Apple ùn hè micca liata à i so prudutti o servizii, ma piuttostu à a so carta di scorta.

Un mese fà, l'azzioni d'Apple hà righjuntu un massimu di tutti i tempi, chì era seguita da una forte calata, chì ùn era mai vistu prima. I tendenzi storichi suggerenu chì a debulezza in u stock di Apple pò persiste per almenu un mesi. Ancu l'azzioni hà sperimentatu una manifestazione in l'ultima mità d'aostu, a recente decadenza hà sguassatu a maiò parte di quelli guadagnà, lascendu u stock vicinu à i bassini multi-mesi.

L'analisti anu spressu una prospettiva negativa nantu à l'azzioni di Apple, in particulare prima di l'avvenimentu di lanciamentu di l'iPhone 15. Hè statu osservatu chì l'azzioni d'Apple sò tipicamente riuniti prima di tali avvenimenti, ma poi sperimenta una vendita dopu. I dati storici di quattru decennii mostranu chì Settembre tende à esse un mese sfida per l'azzioni di Apple, è in 10 di l'ultimi 12 anni, u stock hà datu ritorni negativi dopu à u lanciu di l'iPhone.

Malgradu a tendenza generale di diminuzione, vale a pena nutà chì uttrovi hè statu storicamente un mese forte per l'azzioni Apple. Tuttavia, quist'annu hà deviatu da quellu mudellu. Inoltre, u cumpurtamentu difensivu di Apple in u mercatu hà cuntribuitu à e preoccupazioni di l'investituri. Mentre chì u stock hà vistu un aumentu rispettabile di 35% questu annu, pales in paragunà à i ritorni di altre cumpagnie tecnologiche cum'è Nvidia (210%) è Meta Platforms (150%).

Apple hè avà affruntatu trè trimestri consecutivi di crescita di i rivenuti annu in diminuzione. Questu hà purtatu l'analisti à fà paraguni cù IBM, un altru giant tecnologicu chì hà sperimentatu una calata di u prezzu di l'azzioni dopu à un periodu di prestazioni finanziarii simili. A chjave per piglià hè chì Apple hà bisognu di fucalizza nantu à a crescita di i rivenuti per mantene u valore di u so stock cum'è una cumpagnia di crescita.

In u futuru, JPMorgan suggerisce chì, se i tendenzi attuali cuntinueghjanu, l'investitori puderanu vende l'azzioni di Apple dopu à l'avvenimentu di l'iPhone è redirige i so investimenti versu cumpagnie cum'è Meta, Microsoft è Nvidia, chì sò cunsiderate cum'è i primi scelti da l'analista JPMorgan.

Fonti: Yahoo Finance