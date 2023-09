U novu regulamentu di l'UE permette chats di terze parti nantu à WhatsApp

Riassuntu: L'Attu di Mercati Digitali di l'Unione Europea (DMA) hà identificatu i principali cumpagnie tecnologichi cum'è guardiani, cumpresa a cumpagnia di WhatsApp, Meta. Per rispettà i novi regulamenti, WhatsApp hà introduttu una nova funzione chjamata "chat di terzu" in a so versione beta. Questa funzione permetterà à l'utilizatori di riceve è risponde à i missaghji da e persone chì utilizanu altre app di messageria.

U DMA categurizà i guardiani in basa di i so servizii di piattaforma core, cù alcune cumpagnie chì appare in parechje liste. Per esempiu, Google offre diversi servizii chì ponu esse cunsiderati gatekeeping, cum'è Google Maps, Google Play, Google Shopping, Chrome, Android è YouTube. In listessu modu, Meta opera e rete suciale cum'è Facebook è Instagram, cù un serviziu di intermediazione è una piattaforma di publicità.

L'UE si riferisce à l'applicazioni di messageria cum'è Servizi di cumunicazione interpersonale indipendente da u numeru (N-IICS) è hà include WhatsApp è Messenger in questa categuria. L'interoperabilità trà e plataforme di messageria hè un requisitu per i gatekeepers, chì permettenu à l'utilizatori di app cum'è Signal, Telegram, o Snapchat per cumunicà cù l'utilizatori di WhatsApp è Messenger senza avè bisognu di un contu in queste piattaforme.

In risposta à a nova regulazione, WhatsApp hà cuminciatu à travaglià in l'interoperabilità in a so versione di sviluppu per Android. U scopu hè di attivà a cumunicazione senza saldatura cù servizii di messageria di terzu. I Gatekeepers sò tenuti à rispettà i regolamenti in sei mesi, vale à dì chì l'interoperabilità piena deve esse dispunibule da marzu 2024.

In particulare, l'iMessage d'Apple ùn hè micca cunsideratu cum'è un serviziu di messageria core sottu à sti rigulamenti, postu ch'ellu ùn hà ancu scontru u sogliu di l'utilizatori stabilitu da a UE.

Avanzate, WhatsApp avarà bisognu di affruntà e sfide tecniche per assicurà chì e funzioni avanzate cum'è u spartera di file, video chjamate è missaghji audio sò interoperabili cù servizii di terzu. Questa nova funzione marca l'iniziu di un prughjettu impurtante per a squadra WhatsApp, postu chì travaglianu per rispettà u quadru regulatori di l'UE.

Definizione:

- Attu di Mercati Digitali (DMA): Quadru regulatori introduttu da l'Unione Europea per affruntà u rolu è u putere di e grandi cumpagnie tecnologiche cunnisciute cum'è gatekeepers.

- Gatekeepers: Imprese tecnologiche identificate da l'UE cum'è avè un cuntrollu è influenza significativu nantu à i mercati digitale.

- Interoperabilità: A capacità di diversi software o piattaforme per cumunicà è travaglià inseme senza saldatura.

- Serviziu di cumunicazione interpersonale indipendente da u numeru (N-IICS): un termini regulatori utilizatu da l'UE per riferite à l'applicazioni di messageria.

- Criptazione end-to-end: Una misura di sicurezza chì assicura a privacy è a sicurità di a cumunicazione criptendu i missaghji in modu chì solu i destinatari destinati ponu decifrarli è leghje.

Fonti: Linee di l'Attu di Mercati Digitali di l'Unione Europea (DMA), WABetaInfo.