Eventu di settembre Apple: Presentazione di l'iPhone 15, Apple Watch è AirPods

Apple si prepara à presentà a so ultima linea di prudutti, cumprese l'attesu iPhone 15, Apple Watch è AirPods, durante u so avvenimentu annuale di settembre. A presentazione principale, intitulata "Wonderlust", si ferà à u Steve Jobs Theatre in u campus di Apple in Cupertino, California.

Stu avvenimentu tene un postu significativu in u calendariu tecnulugicu cum'è hè una tradizione annuale da l'intruduzioni di l'iPhone originale in 2007. Hè diventatu una piattaforma per Apple per svelà e so ultime innovazioni è avanzamenti tecnologichi in u mondu.

Unu di i cambiamenti più notevuli chì si dice chì anu annunziatu in l'avvenimentu di questu annu hè u cambiamentu di Apple da u portu di carica Lightning à un portu USB-C. Questa transizione hè destinata à rispettà e lege cumune di carica di l'Unione Europea. U muvimentu versu l'USB-C assicurassi una più cumpatibilità è cunvenzione per i cunsumatori europei.

L'avvenimentu hè programatu per inizià à 1 pm ET, o 10 am PT per quelli di a Costa Ovest. L'amatori d'Apple da u mondu sanu ponu seguità l'aghjurnamenti in diretta per tuttu u ghjornu per stà infurmatu cù l'ultimi annunzii di l'avvenimentu.

In quantu à l'attesu iPhone 15, Bloomberg informa chì Apple hè prevista per svelà quattru mudelli diffirenti: iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro è 15 Pro Max. Si dice chì i mudelli Pro mostranu un chassis fattu di titaniu, in cuntrastu cù l'acciaio inox utilizatu in i mudelli di basa. Inoltre, i mudelli Pro Max sò prubabilmente presentanu un sistema di càmera rinfurzatu capace di un zoom otticu più grande.

Per risponde à e diverse preferenze, i mudelli basati di l'iPhone 15 debutaranu in cinque culori vibranti: rosa, neru, biancu, blu è giallu. Per d 'altra banda, i mudelli Pro seranu dispunibili in una gamma di culori più sufisticati, cumpresi grisgiu, neru, blu scuru è biancu.

L'avvenimentu di settembre prumetti di esse una occasione eccitante per i dilettanti di Apple è i dilettanti di a tecnulugia. Hè l'uppurtunità di tistimunià l'ultime avances da Apple è vede cumu questi novi prudutti formanu u futuru di a tecnulugia.

