Apple annuncia l'avvenimentu di u vaghjimu: novi iPhones è iOS 17 Funzioni

Apple hà stabilitu una data per u so avvenimentu di caduta, induve hè previstu di svelà novi iPhones è un novu Apple Watch. Intantu à questu, iOS 17, l'ultima versione di u sistema operatore Apple, serà ancu liberatu. iOS 17 hè in u sviluppu beta per uni pochi di mesi è serà prubabilmente dispunibule per u scaricamentu publicu dopu l'avvenimentu di u 12 di settembre.

Allora, chì pudemu aspittà da iOS 17? Eccu alcuni di e caratteristiche chjave:

1. Funzioni di testu à parlà di Safari

iOS 17 introduce una nova funzione "Listen to Page" in Safari. Toccu à l'A minuscule è maiuscule vicinu à a barra di l'indirizzu, l'utilizatori ponu accede à un menu chì permette à a voce di Siri di leghje tutta a pagina web, cumprese l'infurmazioni nantu à qualsiasi fotografia. Questa funzione serà utile per quandu l'utilizatori anu e mani piene o ùn anu micca i so occhiali di lettura.

2. Flight Information attraversu missaghji testu

A spartera di l'infurmazioni di u volu diventa più faciule cù iOS 17. L'utilizatori ponu simpricimenti u testu di a compagnia aerea è u numeru di volu à qualcunu, chì poi pò appughjà è mantene u missaghju per vede infurmazioni detallate di u volu cum'è a ruta, u statu (in tempu o ritardatu), è u bagagliu. riclamà carrusel per l'arrivu. Questa funzione serà particularmente utile per quelli chì sò stati cullati in l'aeroportu.

3. New Facetime Features

Ci hè un paru di funzioni novi aghjunte à Facetime in iOS 17. Se una chjama Facetime ùn hè micca risposta, l'utilizatori ponu lascià un voicemail Facetime. Inoltre, l'utilizatori anu a capacità di vede una trascrizione in tempu reale di ciò chì dice u chjamante s'ellu sceglie di mandà a chjama à a mail vocale. Questu permette à l'utilizatori di decide s'ellu volenu risponde à a chjama o lascià in voicemail, senza chì u chjamante sapia.

4. Eliminazione simplificata di i testi di autentificazione di dui fattori

iOS 17 facilita a gestione di testi di autentificazione à dui fattori. Questi codici, chì furnisce una strata di securità aghjuntu per u logu in i servizii, ponu avà esse sguassati automaticamente dopu chì sò stati utilizati. Per attivà l'opzione "Pulizia automaticamente" in Settings> Opzioni di password, l'utilizatori ponu avè a so app Missaghji sguassate questi codici per mantene a so inbox organizata.

5. Modu Standby Turns Do Not Disturb In un Sleek Alarm Clock

iOS 17 introduce una funzione chjamata "Standby". Quandu l'utilizatori caricanu i so telefuni di notte è li ponenu lateralmente, u telefuninu si trasforma in una sveglia elegante è persunalizabile. L'utilizatori ponu aghjunghje ricordi, prezzi di azioni, tituli di nutizie è infurmazione di bateria à a visualizazione per persunalizà a so sperienza in modalità Standby.

Nota chì iOS 17 ùn serà micca compatible cù tutti i iPhones. In particulare, l'iPhone 8, 8 Plus, è l'iPhone X ùn riceveranu micca l'aghjurnamentu.

Fonti:

- WAKA Action 8 News