iOS 17: Novità Funzioni per l'utilizatori di iPhone

Apple hà da liberà iOS 17 durante u so avvenimentu u 12 di settembre, purtendu una mansa di funzioni novi à l'utilizatori di l'iPhone. Mentre chì u focusu pò esse nantu à u novu iPhone 15, quelli chì anu iPhone esistenti ponu ancu prufittà di l'aghjurnamenti.

Una funziunalità notevuli hè "Name Drop", chì permette à l'utilizatori di sparte facilmente l'infurmazioni di cuntattu, avvicinandu i so telefoni è toccu. Questa funzione, simile à ciò chì i dispositi Android anu prupostu per anni, elimina a necessità di scambià numeri è SMS.

Inoltre, iOS 17 introduce "Point and Speak", una funzione di accessibilità chì aiuta l'utilizatori à identificà prudutti o etichette. Utilizendu l'opzione di lente di lente in u pannellu di cuntrollu, l'utilizatori ponu indicà a so camera à un articulu è Siri leghjerà in alta voce l'infurmazioni affissate. Questa funzione pò esse utile per leghje u testu chjucu nantu à etichette o pannelli di cuntrollu.

L'amatori di stickers apprezzeranu ancu a funziunalità mejorata di stickers in iOS 17. Tutte l'opzioni di stickers, cumpresi memoji, emoji è stickers persunalizati, sò avà situati convenientemente in un locu in l'app iMessage. L'utilizatori ponu ancu creà i so propri stickers estrattendu sugetti da e foto.

Inoltre, Car Play riceve un aghjurnamentu chì permette à qualcunu in a vittura cunnessu via Bluetooth per piglià u cuntrollu di a musica. Scannendu un codice QR, un altru utilizatore di l'iPhone pò cambià facilmente e funzioni di DJ cù u permessu di u telefunu chì ghjucanu a musica.

Mentri chisti sunnu sulu uni pochi di i novi funziunalità, ci sò parechji altri chì utilizatori iPhone ponu aspittà. Tuttavia, alcune funziunalità, cum'è a nova app Journaling per i ritratti è i ricordi di ogni ghjornu, ùn saranu micca dispunibili in u ghjornu di liberazione.

