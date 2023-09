Cume a dieta di i calciatori anu evolutu in l'ultimi 50 anni

Daniel Nisbet, manager d'alti rendiment di l'Associazione di Football di Galles National Youth Teams, spiega cumu a dieta di i calciatori hè cambiata in l'ultimi 50 anni. Prima, ci era pocu enfasi nantu à a nutrizione, cù i ghjucatori chì sò offerti un colazione tradiziunale inglese prima di un match. In ogni casu, da a mità di l'anni 1990, a nutrizione hè diventata un aspettu cruciale di a preparazione di un ghjucatore per un ghjocu.

Oghje, i club di football impieganu nutrizionisti chì pianificanu i pasti di i ghjucatori in una manera altamente tecnica. Questi pranzi sò adattati per i bisogni individuali di ogni ghjucatore, secondu ciò chì volenu ottene. Fighjemu un ochju più vicinu à cumu a dieta di i ghjucatori hà cambiatu annantu à l'anni.

Breakfast

In u passatu, i footballers avianu una frittura prima di u partitu o una ciotola di cereali zuccarati cum'è Frosties per piglià energia in i so corpi. Oghje, i ghjucatori anu omelette cù spinaci, funghi, pumati è avocado per u colazione. L'enfasi hè avà nantu à cunsumà abbastanza proteina, cù l'ova chì furnisce una fonte significativa di prutezione per a riparazione è a ricuperazione di i musculi.

a merenda

Nanzu, i footballers cunsumanu assai carne rossa, cum'è bistecca, hamburger, o spaghetti bolognese. Oghje, i ghjucatori sò cunsigliati per avè duie porzioni di petti di pollo, duie porzioni di patate dolci è dui tipi di verdura. I carbuidrati da a pasta è u risu sò megliu fonti di carburante cà e patate perchè cuntenenu più carbuidrati. U ghjornu prima di una partita, i carbuidrati à liberazione rapida cum'è a pasta sò cunsigliati.

Snacks

In u passatu, i ghjucatori avianu una fetta d'aranciu à a mità di tempu o manghjanu gelatina per energia rapida. Oghje, i ghjucatori sò più cuscenti di a so cumpusizioni di u corpu è optanu per i frullati di ricuperazione di proteine ​​​​o noci cum'è snacks. U ghjornu prima di un match, ponu cunsumà una bevanda di carbuidrati, cum'è Gatorade o Lucozade.

Dinner

Dopu à un ghjocu, i ghjucatori anu usatu pisci è patatine fritte per un colpu di proteine ​​​​è carboidrati chì davanu energia, ma questu era impregnatu di grassi saturati malsani. Oghje, i ghjucatori anu un filetto di salmone cù duie porzioni di risu marronu è dui ligumi. Prima di una partita, carricanu nantu à a pasta bianca è u risu, chì sò u carburante di u corpu per l'energia.

Alcohol

U beie alcolu era una volta una parte di a cultura di u football, cù i ghjucatori chì avianu una pinta inseme dopu un match. Tuttavia, hè avà cunnisciutu chì l'alcohol rallenta a ricuperazione è impedisce l'assorbimentu di nutrienti. Oghje, u beie hè riservatu solu per l'occasioni spiciali, è i ghjucatori s'astenenu da l'alcolu à a mità di a settimana s'ellu anu un ghjocu chì vene.

In generale, a dieta di i calciatori hà subitu una trasfurmazioni significativa in l'ultime decennii, cun un focusu più grande nantu à i piani di nutrizione individualizzati è l'impurtanza di cunsumà l'alimenti ghjusti per ottimisà u rendiment.

