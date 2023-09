Superà l'ostaculi in l'adopzione di a Terapeutica Digitale

À a Conferenza Naziunale Annuale PBMI 2023, un pannellu nantu à a terapia digitale senza prescription hà indirizzatu i prublemi pratichi chì impediscenu a so integrazione in l'assistenza sanitaria mainstream. Questi prublemi includenu a mancanza di codici di fattura, l'assenza di standardizazione, è parechje attori rispunsevuli di e decisioni di copertura. Inoltre, i panelisti anu ricunnisciutu a necessità di stabilisce standard di evidenza, cunsiderà attentamente a pupulazione di i pazienti, è cambià a percepzione di ciò chì i benefici di a prescrizione implicanu.

Nate Harold, R.Ph., Pharm.D., da MedOne Rx, hà enfatizatu l'impurtanza di chjarificà chì un benefiziu di prescription ùn hè micca limitatu à i medicazione. Ellu hà enfatizatu chì i benefici di a prescrizione miranu à ottene risultati clinichi pusitivi à un prezzu accessibile, chì ponu esse ottenuti per via di terapie digitali, dispositivi, strutture di supportu o servizii di coaching di salute.

Andy Molnar, CEO di Digital Therapeutics Alliance, hà evidenziatu a necessità di sviluppà evidenza di supportu per a terapia digitale. Hà mintuatu una guida cumpleta sviluppata da a so urganizazione per aiutà i pruduttori è i pagatori in a valutazione di a terapia digitale. Ancu s'ellu hè ottimista annantu à u so avvene, Molnar hà ricunnisciutu chì pò piglià parechji anni per a terapia digitale per diventà una parte regulare di a prescrizione di a salute.

Michael Steelman, vicepresidentu di i mercati amministrati in Dexcom, hà sottolineatu l'impurtanza di identificà i pazienti adatti per a terapia digitale è aduttà un approcciu flessibile. Hà mintuatu l'esempiu di Calm, una app di sonnu è meditazione venduta direttamente à i cunsumatori. Steelman hà suggeritu chì a megliu strategia di cummercializazione varieghja secondu a terapia digitale specifica.

Matt Alberico, MBA, di DarioHealth, hà trattatu u prublema di l'accessu à a terapèutica digitale. Hà dispelled l'idea sbagliata chì l'accessu à i smartphones hè u prublema, mette in risaltu chì u veru sfida hè in l'accessu à Wi-Fi o l'usu di dati. Alberico hà prumuvutu per e plataforme asincrone chì permettenu à i pazienti di impegnà cù sistemi di salute, clinichi, coach è piattaforme digitale à a so cunvenzione. Hà enfatizatu ancu l'impurtanza di cunsece e promesse di impegni è risultati.

I panelisti anu ricunnisciutu prublemi pratichi immediati ligati à e categurie di rimborsu di Medicare, i codici di fattura è i formulari per a terapia digitale. Anu ancu discututu i sfidi di l'assunzione di i fornitori è a necessità di l'educazione in a cumunità di i fornitori. Inoltre, u ritornu di l'investimentu è i studii di evidenza in u mondu reale sò stati identificati cum'è aspetti vitali per i pagatori è i venditori per cunsiderà.

In cunclusioni, mentri ci sò numerosi ostaculi per superà, u pannellu hà spressu ottimisimu annantu à l'integrazione futura di a terapia digitale in l'assistenza sanitaria di ogni ghjornu. Cù una cunsiderazione attenta di a pupulazione di i pazienti, supportendu l'evidenza, strategie di cummercializazione flessibili, è affruntà i prublemi pratichi, a terapia digitale hà u putenziale di rivoluzionari l'assistenza sanitaria.

