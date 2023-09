Western Digital vende u campus di Milpitas per $ 192.5 milioni, entra in un accordu di leaseback

Western Digital, u fabricatore di almacenamentu di l'informatica basatu in California, hà recentemente finitu un accordu di vendita è leaseback cù Blue Owl Capital per u so uffiziu Milpitas, R&D è campus di fabricazione. A pruprietà di cinque edifici, situata à 901, 951, 1001, 1051 è 1101 Sandisk Drive, hè stata venduta per $ 192.5 milioni, cù Blue Owl cum'è cumpratore. In parte di l'accordu, Western Digital hà firmatu un affittu di 16 anni per u situ di 37 acre chì si estende finu à u 2039.

U campus Milpitas, prima a sede di u fabricatore di flash-drive SanDisk, hè statu acquistatu da Western Digital in 2016. U campus include uffizii, strutture di ricerca è sviluppu, è impianti di fabricazione, chì spanning un totale di 580,322 metri quadrati. Blue Owl, cunnisciutu per u so focus in transazzioni di leaseback, hà pagatu $ 332 per piede quadratu per a pruprietà.

L'affare di leaseback, cum'è questu, permettenu à l'imprese di sbloccare i soldi chì sò ligati à l'assi immubiliarii. Questu pò esse un modu avantagiu per cullà fondi senza ricorrere à a vendita d'azzioni o l'emissione di u debitu, particularmente durante i periodi di tassi d'interessu più altu o quandu u valore di l'azzioni di a cumpagnia hè bassu.

U prezzu di l'azzioni di Western Digital hà sperimentatu fluttuazioni, aumentendu da 37% questu annu, ma diminuendu da 43% da u so piccu in April 2021. A capitalizazione di u mercatu di a cumpagnia hè attualmente à quasi $ 14 miliardi. In l'annu fiscale precedente, Western Digital hà riportatu una perdita di $ 1.3 miliardi. Cù circa $ 2 miliardi in contanti, a cumpagnia affronta $ 1.1 miliardi in note dovute l'annu prossimu è salderà ancu una fattura fiscale di $ 523 milioni durante u trimestre attuale.

A parti di u campus Milpitas, Western Digital hà ancu a so sede di l'uffiziu situata in 5601 Great Oaks Pkwy in San Jose.

Fonti: Silicon Valley Business Journal, Reuters, Yahoo Finance