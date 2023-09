Western Digital lancia SN770M NVMe SSD per Steam Deck è ROG Ally

Western Digital hà introduttu u SSD SN770M NVMe, cuncepitu specificamente per i dispositi cum'è Steam Deck è ROG Ally. I picculi unità di fattore di forma M.2 2230 venenu in opzioni di 500GB, 1TB è 2TB, chì furnisce i gamers portatili cun un aghjurnamentu significativu di almacenamiento.

Nanzu, rimpiazzà u SSD in un Steam Deck era statu relativamente faciule, ma truvà unità M.2 2230 era una sfida. Queste unità ùn sò micca cumunimenti dispunibili per i cunsumatori è sò più cumunimenti truvati in i laptops Dell è Microsoft Surface. In ogni casu, a situazione hè stata migliura recentemente, cù cumpagnie cum'è Sabrent, Micron, Corsair è Framework chì offrenu unità M.2 2230. Framework hà liberatu ancu a so propria unità di aghjurnamentu di 2TB prima di questu annu.

L'entrata di Western Digital in stu mercatu hè un sviluppu pusitivu per i ghjoculi portatili. E so unità offrenu una velocità impressiunanti di finu à 5,150 MB / s basatu in PCIe Gen 4. A versione 1TB di u SN770M NVMe SSD hè dispunibule per cumprà in a tenda in linea di Western Digital è Best Buy per $ 109.99. A versione 2TB hè dispunibule solu in Best Buy per $ 239.99.

In generale, l'SSD SN770M NVMe di Western Digital furnisce una soluzione conveniente per i gamers chì cercanu di aghjurnà l'almacenamiento in i so dispositi portatili. A dispunibilità di sti unità di fabricatori famosi aumenta l'opzioni per i cunsumatori, facendu più faciule per truvà l'aghjurnamenti adattati per i so dispositi.

Fonti:

- Tom Warren. (The Verge)