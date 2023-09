Western Digital lancia WD Blue SN580 NVMe SSD cù prestazioni migliorate per i dilettanti creativi

Western Digital hà introduttu u WD Blue SN580 NVMe SSD, una nova aghjunta à a so linea di produttu di unità à stati solidi (SSD). Cuncepitu specificamente per a cumunità di entusiasti creativi è i prufessiunali, sta unità flash interna utilizza a tecnulugia NVMe PCIe Gen 4.0, chì offre una risposta aumentata di l'applicazione è tempi di avviu più rapidi.

U WD Blue SN580 NVMe SSD hè avà dispunibule per a compra in linea nantu à Amazon.in è selezziunate magazzini di vendita in India. Veni cun una guaranzia limitata di 5 anni, chì furnisce tranquillità à l'utilizatori.

L'unità hè dispunibule in capacità chì varieghja da 250GB à 2TB, cù un prezzu di partenza di Rs 4,599. E so caratteristiche chjave includenu a tecnulugia NVMe PCIe Gen 4.0, chì permette à l'utilizatori di multitask senza sforzu trà prughjetti grandi è cumplessi cù velocità di lettura è scrittura finu à 4,150 MB/s.

L'unità incorpora ancu a tecnulugia nCache 4.0, chì permette un altu rendimentu di scrittura in burst è una copia rapida di grandi file è risorse media. Cù u so fattore di forma M.2 2280 elegante, u SSD WD Blue SN580 NVMe furnisce finu à 2TB di almacenamiento per applicazioni, dati, foto, video 4K è musica.

In termini di affidabilità, Western Digital offre una garanzia limitata di 5 anni per u SSD, cù una valutazione di finu à 900TBW (terabytes scritti) per u mudellu 2TB. Inoltre, l'unità hà esigenze di bassa energia, facendu ideale per maximizà a vita di a bateria di u laptop.

Khalid Wani, Senior Director of Sales in Western Digital India, hà nutatu chì a dumanda di cuntenutu digitale immersive cresce in India, ci hè bisognu di strumenti d'alta prestazione. U WD Blue SN580 NVMe SSD, cù a so tecnulugia NVMe PCIe Gen 4.0 ultraveloce, risponde à sta dumanda riducendu i tempi di carica. U so fattore di forma slim è a generosa capacità di almacenamentu facenu adattatu sia per i prufessiunali sia per i creatori aspiranti.

In riassuntu, u novu SSD WD Blue SN580 NVMe offre prestazioni è affidabilità rinfurzate per a cumunità creativa è i prufessiunali. Cù a so tecnulugia d'avanguardia è u so design elegante, permette à l'utilizatori di affruntà prughjetti grandi è cumplessi in modu efficiente è assicurendu chì e so dati sò almacenati in modu sicuru. A dispunibilità di l'unità in diverse capacità è a garanzia limitata di 5 anni aumentanu ancu u so appellu.

Definizione:

NVMe: Non-Volatile Memory Express, un protokollu chì permette a cumunicazione efficiente trà un host è unità di u solidu.

PCIe: Peripheral Component Interconnect Express, un standard di bus di espansione di computer seriale à alta velocità.

Gen 4.0: A quarta generazione di PCIe, chì furnisce una larghezza di banda aumentata è una velocità di trasferimentu di dati più veloce.

