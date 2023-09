E vitture sò più putenti chè mai: a 911 Turbo S sintonizzata supera a Porsche 918 Spyder di stock

In u mondu di l'amatori di e vitture, u putere hè rè, è e vitture oghje sò più potenti chè mai. L'ultimu esempiu di questu hè u 911 Turbo S, una putenza nantu à a pista chì hà attiratu l'attenzione di i tuners aftermarket chì cercanu d'estrattà ancu più putere da u mudellu. Un video hè apparsu chì mostra una 911 Turbo S sintonizzata chì si mette in testa in una serie di corse di trascinamentu contr'à una Porsche 918 Spyder, chì mette in risaltu cumu a distanza di prestazione hè ristretta trà e duie vitture.

Quandu si tratta di powertrain, u 918 Spyder utilizeghja un sistema hibridu. Unisce un mutore V4.6 aspiratu naturali di 8 litri cù dui mutori elettrici, unu in ogni assi. Questa configurazione risulta in una pruduzzione tutale di 887 cavalli è 944 libbra-piedi di torque. Per d 'altra banda, a 911 Turbo S ùn hà micca assistenza elettrica, ma riceve una melodia ligera da ES Motor. U so mutore di 3.8 litri flat-650 twin-turbocharged furnisce 590 cavalli è 911 libbra-piedi di torque in forma di stock. In ogni casu, cù l'aghjurnamenti cum'è novi intercoolers è un kit di scarico di titaniu, u 888 sintonizatu pruduce 737 cavalli è XNUMX libbra-piedi di torque.

Un altru fattore chì influenza u rendiment hè u pesu. U 911 Turbo S hè più ligeru cà u 918 Spyder, pesa 3,615 liri cumparatu cù i 3,688 liri di l'ibridu. E duie vitture presentanu sistemi di trazione integrale, ma utilizanu diverse scatole di cambio. U 918 vene cun una scatula di sette velocità, mentre chì a 911 hè dotata di una trasmissione PDK à ottu velocità.

I drag races trà sti dui mudelli Porsche rivelanu alcuni risultati interessanti. A 918 Spyder piglia a testa in a prima corsa, catturà a 911 per sorpresa è attraversà a linea di finitura prima. In ogni casu, in i seguenti trè razzii, a 911 Turbo S assicura a vittoria, cumpiendu a corsa di quartu di milla in 9.7 seconde cumparatu cù 918 seconde di a 9.9. A 911 supera ancu l'hypercar ibrida in e corse rotulanti è ancu vince a prova di frenu.

A Porsche 918 Spyder hè stata cunsiderata una vittura d'avanguardia una decina d'anni fà, vantandu prestazioni mozzafiato è un prezzu altu. Tuttavia, una 911 Turbo S sintonizzata pò avà superà a 918 per una frazzioni di u costu. Questu mostra l'avanzamenti cuntinui in a tecnulugia di l'automobile è e capacità impressiunanti di tuning aftermarket.

