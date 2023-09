Una sucità russa chjamata Caviar hà creatu un iPhone persunalizatu ultra-esclusivu è exorbitantly caru. Stu dispusitivu di lussu hè destinatu à l'ultra-ricchi, chì ùn risparmianu micca spese quandu si tratta di l'exclusività.

Caviar si descrive cum'è una marca internaziunale chì hè specializata in a creazione di dispusitivi di lussu persunalizati. I so prudutti combinanu l'alta tecnulugia cù materiali squisiti cum'è l'oru, i diamanti, a pelle naturale, u carbone, l'esmalte di gioielli, i meteoriti è i manufatti rari.

L'iPhone persunalizatu in quistione custa una stupenda R11,636,578. U telefunu hà una carcassa unica fatta d'oru biancu 18K è hè incrustatu cù 570 diamanti individuali. In più, vene cù u pendente di collana Snowflake Graff prodotta da Laurence Graff, un famosu gioielliere inglese. U colgante solu costa circa R1,323,690.

U pendente di a collana hè a forma di un fioccu di neve traforatu è adornatu cù diamanti tondi è in forma di marchese. Pensu da una catena d'oru biancu incrustata cù diamanti tondi. U pesu tutale di i diamanti in u pendente hè di circa 6.65 carati.

Questa ùn hè micca a prima volta chì Caviar hà creatu apparati manuali ridiculamente caru. Prima anu pruduciutu prudutti cum'è l'iPhone 7 rivestitu d'oru è u Tyrannophone, chì hè un iPhone 13 Pro incrustatu cù un veru dente di Tyrannosaurus rex.

Sti dispusitivi stravaganti sò destinati à individui cù una quantità inimaginabile di ricchezza. Mentre chì a persona media pò truvà difficiuli di capisce gastru quantità esorbitanti in un telefunu, per l'ultra-ricchi, hè solu un altru modu per indulge in u so stilu di vita di lussu.

In generale, Caviar s'hè stabilitu cum'è una marca chì si adatta à l'ultra-ricchi, fornenduli cù dispositi persunalizati esclusivi è lussuosi.

Fonti:

- IOL