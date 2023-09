Tesla Cybertruck: Drama Hubcap nantu à l'autostrada

Un avvistamentu recente di u Cybertruck assai attesu di Tesla in una autostrada in California hà pigliatu una svolta inaspettata quandu unu di i so hubcaps volò è hà mancatu di pocu chjappà una vittura. L'incidentu hè statu catturatu in un video dashcam caricatu in YouTube.

U video mostra u Cybertruck in a seconda via di u trafficu, quandu di colpu à a marca di 10 seconde, u hubcap si disloca è lancia in l'aria. Viaghja una distanza prima di chjappà in a quarta strada. U veiculu davanti à a vittura dashcam frena bruscamente per evità u hubcap, ma finisci per guidà sopra, facendu chì si rotula da u veiculu dashcam. Fortunatamente, u risultatu ùn era micca peghju, postu chì hè impussibile di predichendu cumu i cunduttori reagiscenu in tali situazioni.

Mentre puderia esse diverse ragioni per chì un hubcap cascà, cum'è un appiccicatu o un disignu poveru, ùn hè micca chjaru ciò chì hà causatu stu incidente particulare. L'ingegneri di Tesla anu senza dubbitu investigarà a materia per assicurà chì tutte e migliorie necessarie sò fatte prima di a liberazione ufficiale di u Cybertruck.

L'avvenimentu di lanciamentu per u Cybertruck hè previstu di esse annunziatu prestu, dopu à i cumenti di u CEO di Tesla, Elon Musk, prima di questu annu. Tuttavia, a storia di Musk cù i termini di riunione suscite una certa incertezza. Tuttavia, a produzzione di u Cybertruck hà digià principiatu in a stallazione di Tesla in Austin, Texas, secondu una foto sparta da a cumpagnia in lugliu.

Cume emergenu più dettagli, furniremu aghjornamenti nantu à l'avvenimentu di rollout di Tesla per a pickup assai anticipata di Cybertruck.

Fonti: Electrek, YouTube

Definizione:

Hubcap: una tappa decorativa attaccata à u centru di a rota di u veiculu

Dashcam: una camera muntata nantu à u dashboard di un veiculu per registrà a vista di a strada

Cybertruck: a prossima camionetta elettrica di Tesla

Autostrada: una strada d'accessu cuntrullata pensata per u trafficu à alta velocità

YouTube: una piattaforma di spartera di video