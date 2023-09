A pratica basata in l'evidenza è l'evoluzione di u prugramma ùn pò micca aspittà per amparà

Can't Wait to Learn, u prugramma di educazione digitale di War Child per i zitelli affettati da u cunflittu, hè sempre guidatu da evidenza scientifica. Tuttavia, per esse cunsideratu veramente "basatu in l'evidenza", una intervenzione deve risponde à certi criterii. Attraversu un studiu à grande scala in Uganda, Can't Wait to Learn hà avà scontru sti criterii, marcà una evoluzione eccitante per u prugramma.

A pratica basata in l'evidenza hè u cuncettu chì e pratiche occupazionali, cum'è l'infermiera, l'educazione o u sustegnu psicosociale per i zitelli, deve esse basatu annantu à l'evidenza scientifica. Implica l'usu di prucessi di ricerca rigurosu per pruvà l'impattu di l'intervenzioni, piuttostu cà s'appoghjanu nantu à a tradizione, l'intuizione o l'esperienza persunale. L'urganisazioni di l'aiutu devenu esse disposti à esse rispunsevuli per assicurà chì ùn anu micca causatu più dannu chè bè.

L'approcciu basatu in evidenza principia cù intervenzioni sottumessi à a ricerca scientifica, cum'è e valutazioni di fattibilità o prucessi cuntrullati. I risultati di sti studii sò usati per adattà è migliurà u metudu s'ellu ùn sò micca cuncludenti o inadegwate. Se i risultati sò pusitivi, l'intervenzione avanza à a fase successiva di valutazione.

Can't Wait to Learn hà subitu un prucessu cuntrullatu randomizatu in Uganda in l'ultimi 18 mesi. U studiu hà participatu à i zitelli 1507 da 30 scole in u District di Isingiro. A mità di e scole hà rimpiazzatu e lezioni regulare di inglese è matematica cù Can't Wait to Learn per paragunà direttamente a so efficacità. I risultati di u studiu, per esse publicatu prestu in una rivista scientifica, dimustranu chì Can't Wait to Learn ùn solu rende megliu cà l'educazione standard, ma ancu supera a maiò parte di i prugrammi EdTech utilizati in paràmetri simili.

Stu prucessu in Uganda solidifica Can't Wait to Learn cum'è un prugramma cumplettamente basatu in evidenza. Face parte di una cullizzioni di 10 studii di ricerca realizati da War Child in paesi cum'è Ciad, Giordanu, Libanu è Sudan dapoi u principiu di u prugramma. In Sudan, un studiu hà truvatu chì i zitelli anu migliuratu quasi duie volte in matematica è quasi trè volte più in lettura paragunatu à u prugramma di apprendimentu di u guvernu per i zitelli fora di a scola.

Questa tappa in Uganda marca u principiu di u viaghju in scala di Can't Wait to Learn. In cunfurmità cù l'approcciu di localizazione, l'implementazione di u prugramma hè stata rimessa à a municipalità lucale. Spartendu ciò chì funziona è ciò chì ùn hè micca attraversu a ricerca, Can't Wait to Learn hà u scopu di prumove un prugressu significativu versu furnisce una educazione gratuita, equa è di qualità per tutti i zitelli affettati da u cunflittu.

Can't Wait to Learn hè statu inizialmente sviluppatu in Sudan in 2012 è dapoi hè statu pruvatu è implementatu in diversi paesi. Hè ghjuntu à circa 100,000 XNUMX zitelli finu à avà, cù prospettivi promettenti per a crescita futura.

