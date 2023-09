L'Apple Stock Falls cum'è l'ufficiali chinesi pruibiscenu l'iPhone à u travagliu

L'azzioni di Apple (AAPL) hà sperimentatu una diminuzione significativa di più di 6% prima di sta settimana per via di una prohibizione di l'iPhone in l'agenzii di u guvernu cintrali in Cina. A liberazione di un novu telefuninu high-end da Huawei hà ancu aghjustatu a pressione annantu à Apple, chì coincide cù u prossimu lanciu di u so novu iPhone 15.

Malgradu questi tituli riguardanti, l'analista di Morgan Stanley Erik Woodring crede chì l'impattu serà minimu. Woodring dichjara chì a reazione di u mercatu sopravvaluta l'impurtanza potenziale di i tituli Chine è chì a diminuzione di i stock hè esagerata.

Ancu in u peghju scenariu, Morgan Stanley predice chì Apple perde solu circa 4% di i rivenuti è u 3% di earnings per share. Woodring considera assai improbabile a pussibilità di perde u 70% di e spedizioni iPhone in Cina.

Inoltre, l'analisi di JPMorgan indica chì Apple hà aumentatu constantemente a so cota di mercatu in Cina in l'ultimi anni, catturà circa 20% di u mercatu cinese da u primu trimestre di u 2023. Tuttavia, l'analista di JPMorgan Samik Chatterjee suggerisce chì e restrizioni recenti in iPhone A pruprietà di l'impiegati di u guvernu, accumpagnata da a nova liberazione di u telefuninu di Huawei, puderia pone sfide per Apple per mantene a so parte di guadagnà in Cina.

U rendimentu di l'azzioni d'Apple hè statu un tema di discussione, cù preoccupazioni di sopravvalutazione chì si sviluppanu dopu chì a cumpagnia hà mancatu l'aspettattivi per a vendita di l'iPhone è hà riportatu cali di rivenuti à principiu d'aostu. L'imminente lanciu di l'iPhone 15 hè cunsideratu criticu per u prezzu di l'azzioni di Apple, cù bassi aspettative di investitori chì a cumpagnia deve superà.

Mentre l'analisti ùn anticipanu micca aghjurnamenti significativi per l'iPhone 15, Apple pò ancu prufittà di l'utilizatori chì aghjurnà i so iPhone esistenti. JPMorgan stima chì Apple venderà 218 milioni di iPhone da settembre à a fine di l'annu, un pocu più bassu di u totale di l'annu passatu.

In generale, malgradu i sfidi recenti in Cina è u prossimu lanciu di l'iPhone, l'analista crede chì a diminuzione di l'azzioni di Apple hè eccessiva, è a cumpagnia hà u putenziale per a crescita di u prezzu di vendita mediu è unità.

