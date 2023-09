Presentazione di u novu KICKR BIKE SHIFT di Wahoo

Wahoo hà svelatu una versione più assequible di a so KICKR BIKE high-end chjamata KICKR BIKE SHIFT. À u prezzu di $ 2,999, stu novu mudellu offre una riduzione significativa di u prezzu cumparatu cù i $ 4,499 di a KICKR BIKE completa. Malgradu u tagliu di prezzu, u KICKR BIKE SHIFT mantene sempre caratteristiche di alta qualità è risolve i prublemi cumuni truvati in mudelli precedenti.

Una di e differenze notevuli trà u KICKR BIKE SHIFT è u KICKR BIKE originale hè a rimuzione di a simulazione di inclinazione CLIMB-like CLIMB integrata. Inoltre, u KICKR BIKE SHIFT presenta un sistema di trainu più tradiziunale di trainer intelligente è cumpunenti di tela più sottili, chì aumentanu a cumpatibilità di i piloti è risolve i reclami precedenti nantu à u strofinamentu di a coscia.

In quantu à u disignu, u KICKR BIKE SHIFT mette in mostra maniglie di stile novu è una pinza di sella chì pò esse strette cù una chjave esagonale, assicurendu una misura sicura. U cablaggio disordinatu chì si trova in i mudelli precedenti hè statu rimpiazzatu da un sistema più simplificatu cù una situazione di scatula di junction Di2 / AXS, chì offre una megliu gestione di cable è cumunicazione wireless.

Evaluendu i cumpunenti elettronichi di u KICKR BIKE SHIFT, vale a pena nutà a mancanza di simulazione di gradiente di KICKR CLIMB, risultatu in una sperienza più tranquilla è meccanicamente più simplice. U sistema di trasmissione / volante in u KICKR BIKE SHIFT hè diversu da a trasmissione elettromagnetica motorizzata truvata in mudelli precedenti. U novu sistema opera in modu simile à i trainers KICKR di Wahoo è furnisce un viaghju silenziosu.

Mentre u KICKR BIKE SHIFT pò mancare di alcune di e funzioni avanzate di u KICKR BIKE originale, hà u scopu di furnisce una opzione assequible per i ciclisti chì priorizanu una sperienza di furmazione interna tranquilla è affidabile. Cù a so cumpatibilità mejorata di i piloti è u so design simplificatu, u KICKR BIKE SHIFT offre una alternativa convincente in u mercatu di bicicletta intelligente di gamma media.

Fonti:

- Wahoo presenta u novu KICKR BIKE SHIFT: una versione più assequible di a so KICKR BIKE high-end (DC Rainmaker)