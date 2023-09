Vivo Set per lancià Vivo T2 Pro in India: Novu Dispositivu Mid-Range cù Hardware Enhanced

Vivo, un prominente fabricatore di smartphones, hà da esse allargatu a so cartera di gamma media in India cù u lanciu di un novu dispositivu in a serie T2. U prossimu telefuninu, chjamatu Vivo T2 Pro, presenterà un hardware migliuratu è hè previstu di un prezzu sopra Rs. 20,000 XNUMX in u mercatu indianu.

Sicondu i fonti citati da 91Mobiles, u Vivo T2 Pro hà puntuatu 600,000 nantu à a famosa piattaforma di benchmarking AnTuTu. Questu suggerisce chì u dispusitivu serà dotatu di un novu SoC Dimensity 7200, chì furnisce un rendimentu rinfurzatu in paragunà à i mudelli precedenti di a serie.

Hè speculatu chì u Vivo T2 Pro serà un prezzu simile à l'iQOO Z7 Pro recentemente lanciatu, chì include ancu u chip Dimensity 7200 è principia da Rs. 23,999 in India. U mudellu Pro hè previstu per esse dispunibule in duie varianti: una cù 8GB di RAM è 128GB di almacenamiento à bordu, è un altru cù 8GB di RAM è 256GB di almacenamiento. U dispusitivu hè prubabilmente dispunibule per a compra nantu à a famosa piattaforma di e-commerce Flipkart, è ancu attraversu a reta di vendita di Vivo.

Mentre a data di lanciamentu per u Vivo T2 Pro hè ancu annunziata, più infurmazione hè prevista per esse revelata in i ghjorni à vene. Hè da nutà chì u Vivo T2 5G, alimentatu da un processore Snapdragon 695, hà un prezzu di Rs. 18,999 per a variante di basa cù 6 GB di RAM è 128 GB di almacenamiento. A variante T2x, cun un SoC Dimensity 6020, principia da Rs. 12,999 per a versione cù 4GB di RAM è 128GB di almacenamiento.

U Vivo T2 Pro hè previstu di offre à i cunsumatori una opzione attraente di gamma media cù capacità hardware mejorate. Cù i so prezzi competitivi è dispunibilità attraversu i principali canali in linea è offline, Vivo hà per scopu di risponde à e diverse esigenze di l'utilizatori di smartphone indiani.

Fonti: 91Mobiles