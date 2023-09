Vivo T2 Pro 5G: Nova Variante "Pro" in a Serie T2 prevista

By

Vivo hà digià lanciatu i telefoni smartphones Vivo T2 5G è Vivo T2x 5G in India prima di questu annu. Tuttavia, pare chì a cumpagnia ùn hè micca finita cù a serie T2 ghjustu. I rapporti suggerenu chì Vivo travaglia nantu à una nova variante "Pro", u Vivo T2 Pro 5G, chì puderia esse l'ultima aghjunta à a linea.

Sicondu u tipster Yogesh Brar (@heyitsyogesh), u Vivo T2 Pro 5G deve esse alimentatu da un MediaTek Dimensity 7200 SoC. Stu novu smartphone hè dettu chì offre una carica rapida è pò esse dispunibule in duie cunfigurazioni di memoria. Hè ancu rumore di esse vendutu solu in Flipkart, cù un prezzu previstu di circa Rs. 23,999.

U smartphone hà presuntamente ottenutu un puntuatu di 6,00,000 nantu à a piattaforma di benchmarking AnTuTu. E duie varianti di memoria puderanu include 8GB RAM + 128GB storage è 8GB RAM + 256GB storage. Tuttavia, Vivo ùn hà ancu cunfirmatu u lanciu o publicatu alcuna specificazione ufficiale per u Vivo T2 Pro 5G.

A serie Vivo T2 include digià Vivo T2 5G è Vivo T2x 5G. Questi smartphones sò stati lanciati in April è funzionanu in FunTouch OS 13 basatu in Android 13. U Vivo T2 5G hè alimentatu da un Snapdragon 695 5G SoC, mentre chì u Vivo T2x 5G presenta un MediaTek Dimensity 6020 SoC. U T2 5G principia da Rs. 18,999, mentri u T2x 5G principia da Rs. 12,999.

Da avà, resta à vede quandu Vivo annunzierà ufficialmente u Vivo T2 Pro 5G è furnisce più dettagli nantu à e so specificazioni è dispunibilità.

