L'amatori di tecnulugichi anu assai da aspittà in i prossimi mesi, postu chì parechji grandi avvenimenti di lanciamentu sò previsti. Un tali avvenimentu hè speculatu per esse u lanciu di i telefoni smartphones Vivo iQOO 12 è iQOO 12 Pro. Mentre a data di lanciamentu ufficiale ùn hè ancu annunziata, i rumuri è e fughe anu aghjustatu un pocu di luce nantu à e specificazioni previste di questi smartphones.

Sicondu i rumuri precedenti, a serie iQOO 12 hè rumore per esse alimentata da u processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, chì offre una carica veloce è wireless. Tuttavia, rapporti recenti di Gizmo China revelanu specificazioni supplementari filtrate da tipster Digital Chat Station. Una funzione eccitante citata in a fuga hè u pannellu AMOLED Samsung E144 7Hz cù una risoluzione 2K.

A fuga suggerisce ancu a prisenza di a camera zoom periscopiu OmniVision OV64B. Mentre ùn hè micca sicuru se stu sensoru di càmera serà dispunibule nantu à iQOO 12 è iQOO 12 Pro, seria una grande aghjunta à u smartphone premium.

In quantu à u disignu, ci sò probabilità chì a serie iQOO 12 presenta una custruzzione metallica. Hè ancu previstu di supportà a carica rapida di 200W è vene cù altre funzioni cum'è un scanner di impronte digitali ultrasoniche è un portu USB Type-C 3.x. I rapporti da Digital Chat Station in u passatu prestanu una certa credibilità à queste speculazioni.

Per quelli chì cercanu dispositivi d'altu rendiment, a fuga suggerisce chì a cunfigurazione più alta di l'iQOO 12 Pro puderia include 24 GB di RAM LPDDR5x è 1 TB di almacenamiento UFS 4.0. Inoltre, a serie iQOO 12 Pro puderia eseguisce cù Origin OS 4.0 basatu annantu à Android 14.

Hè impurtante di nutà chì, malgradu a credibilità di a fonte, sò sempre speculazioni è ùn deve micca esse pigliatu cum'è infurmazione ufficiale. Vivo ùn hà ancu publicatu rapporti ufficiali nantu à a data di lanciamentu è e specificazioni di sti smartphones. Serà certamente eccitante per vede ciò chì Vivo hà in riserva per a so nova linea.

Fonti:

- Gizmo China

- Stazione di chat digitale