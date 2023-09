L'utilizatori di vivo X90 Pro in India ponu avà iscrizzione in u prugramma Android 14 Preview

Attenzione à l'utilizatori di vivo X90 Pro in India! Se ùn pudete micca aspittà per avè un gustu di Android 14 è l'imminente Funtouch OS 14 di vivo, avete avà l'uppurtunità di participà à u prugramma di Preview Android 14.

Per iscrizzione in u prugramma, assicuratevi chì u vostru vivo X90 Pro funziona a versione di firmware 13.1.13.8.W30.V000L1 o sopra. Dopu, andate à u menù Settings> System Update in u vostru dispositivu è cliccate nantu à l'icona di l'ingranaggio in l'angulu superiore destra. Da quì, cliccate nant'à "Versione Trial" à dumandà u prugrammu. L'accettazione in u prugramma vi permetterà di installà Funtouch OS 14 basatu in Android 14 in u vostru dispositivu attraversu u menù Settings> System Upgrade. Hè impurtante di nutà chì ci sò solu 500 slots dispunibuli, cusì pudete vulete agisce rapidamente.

Tuttavia, vale a pena nutà chì questu hè un software beta, cusì ci ponu esse bugs è prublemi chì puderanu affettà a vostra sperienza. Dunque, hè cunsigliu per evità di stallà nantu à u vostru dispositivu primariu. Se decide di prucede, ricordate di fà una copia di salvezza di i vostri dati prima di iscrizzione. Sè vo avete qualchissia dumande nantu à u prugramma, pudete truvà risposte in a sezione FAQs furnita quì. L'iscrizzioni sò digià aperti, è l'aghjurnamentu serà liberatu u 18 di settembre.

Se pensate à cumprà u vivo X90 Pro, pudete cunsultà a nostra recensione per più infurmazione. Inoltre, una recensione video hè dispunibule per voi per fighjà quì sottu.

Fonti:

- Funtouch OS Twitter (@FuntouchOS_IN)

- Sezione FAQ di u prugramma Android 14 Preview per X90 Pro