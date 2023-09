GIThrive di Vivante Health Ricunnisciutu per a Tecnulugia AI è u Benessere Suvvenzionatu da l'impiegatori

Vivante Health hè statu sceltu cum'è quartu di finalista in duie categurie à i Premii di Salute Digitale 2023 di Digital Health Hub Foundation. A piattaforma virtuale GIThrive di a cumpagnia utilizza l'intelligenza artificiale (AI) è hè ricunnisciuta sia per u Best Use of AI in Health Tech sia per e categurie Employer Subsidized Wellness.

GIThrive hè una suluzione digitale di salute digestiva chì offre supportu à e persone chì soffrenu di disordini digestivi. A piattaforma combina a tecnulugia guidata da AI, l'assistenza 90 ore à ghjornu da i dietista è i coach di salute registrati, è l'accessu à una reta di internisti è gastroenterologi per u diagnosticu è u trattamentu. I risultati sò impressiunanti, cù più di 15% di l'utilizatori chì riportanu sintomi digestivi è qualità di vita migliorati. Inoltre, l'urganisazioni chì offrenu GIThrive cum'è un benefiziu di l'impiegati sperimentanu riduzioni di XNUMX% o più in spese mediche legate à a digestione.

In a categoria Best Use of AI in Health Tech, GIThrive di Vivante Health si distingue per i so piani di cura persunalizati chì si basanu nantu à l'IA è l'apprendimentu automaticu. Questi piani sò pensati per allevà i sintomi digestivi è riduce i costi di a salute. E raccomandazioni ponu include l'aghjustamenti dietetichi è di stili di vita, risorse educative in linea, terapia cognitivo-comportamentale, cunsultazioni cù coaches di salute, è intervenzioni cliniche cum'è testi di laboratoriu è appuntamenti di telehealth.

L'inclusione in a categuria Best Employer Subsidized Wellness hè un riflessu di i partenariati di Vivante cù i patroni per incorpore a salute digestiva in i so piani di benefici. Implementendu GIThrive, l'urganisazioni anu assistitu à riduzioni di i costi di a salute assuciati cù prublemi digestivi. L'impiegati anu dimustratu l'aderenza à i medicazione è a mudificazione di u cumpurtamentu, chì risultanu in menu visite in sala d'urgenza è ammissioni in spitali. In fatti, i prublemi gastrointestinali sò trà e prime cinque spese di salute per parechje cumpagnie.

U CEO di Vivante Health, Bill Snyder, mette in risaltu l'impurtanza di i piani di trattamentu persunalizati è u sustegnu continuu offertu da a piattaforma GIThrive. Cù GIThrive, l'individui anu accessu à una ricchezza di risorse di salute digestiva in un locu, chì permette una cura immediata è a continuità di u trattamentu. Snyder esprime gratitùdine per a ricunniscenza in e duie categurie, enfatizendu l'impattu pusitivu chì Vivante Health face nantu à i so membri è i risultati pruvati chì ottennu.

I finalisti per i Premii di Salute Digitale seranu annunziati u 22 di settembre, cù i vincitori rivelati in a Grand Finale à HLTH 2023 in Las Vegas u 9 d'ottobre.

À propositu di Vivante Health: Vivante Health hè una cumpagnia di salute digitale dedicata à rivoluzionarà a gestione di e cundizioni croniche, cuminciendu cù l'intestinu. A so cura GI virtuale combina a tecnulugia guidata da dati cù una squadra coordinata di medichi, dietisti è coach di salute per furnisce una cura persunalizata è puntuale. Per più infurmazione, visitate u situ web di a cumpagnia di Vivante Health o cuntattate [email protected].

