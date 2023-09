Creatore di Viral Climbing Game Solu Up! Elimina Titulu da Steam A causa di Stress

U sviluppatore di Only Up!, un popular ghjocu indie di scalata chì hà guadagnatu una attenzione significativa nantu à i flussi di Twitch, hà pigliatu a decisione di sguassà u ghjocu da Steam. Questu vene dopu chì u sviluppatore hà affruntatu l'accusazioni di utilizà l'assi infranti è di prumove NFT. In una dichjarazione, u creatore hà manifestatu u so desideriu di passà da u ghjocu è fucalizza nantu à u so propiu benessiri.

In una aghjurnazione publicata nantu à a pagina Steam di u ghjocu, u sviluppatore in solitaria, cunnisciutu cum'è SCKR Games, spiegò i so motivi per sguassà u ghjocu. Admettenu di fà sbagli è anu nutatu chì u stress assuciatu cù u ghjocu avia fattu u so peghju. U sviluppatore hà dichjaratu: "U ghjocu m'hà tenutu sottu assai stress in tutti questi mesi. Avà vogliu mette u ghjocu daretu à mè ".

U ghjocu hè statu ufficialmente eliminatu da a tenda di Steam è u so nome hè statu cambiatu in "micca dispunibule". Tuttavia, una versione in cache di a lista di u ghjocu pò ancu esse truvata nantu à a Wayback Machine di l'Archiviu Internet.

Solu Up! hà guadagnatu pupularità in Twitch per via di a so estrema difficultà. I ghjucatori anu pigliatu u rolu di Jackie, un adulescente da un sfondate svantaghju cù l'aspirazioni di scappà a miseria. U ghjocu hà dumandatu à i ghjucatori di navigà in labirinti cumplessi di tubi è altri ogetti, senza funzione di salvezza, chì significa chì ogni caduta hà risultatu in partendu da u principiu. U sviluppatore hà spiegatu chì l'enfasi di u ghjocu era nantu à l'elevazione di i pali cù ogni livellu è enfatizendu u dulore di fallimentu.

U ghjocu hà attiratu finu à 280,000 5.6 spettatori simultanei in Twitch à u so piccu è hà guadagnatu 3 milioni di viste in YouTube in solu dui mesi per mezu di un video guidatu. Tuttavia, solu Up! avia statu sguassatu prima da Steam à a fini di ghjugnu per via di presunte violazioni di copyright, cun un artista XNUMXD accusendu SCKR Games di utilizà un attivu senza licenza. U ghjocu hè statu più tardi ristabilitu cù l'assetu infrazione rimpiazzatu da una statua di Atlas.

SCKR Games pensa à vultà à u sviluppu di u ghjocu cù un novu prughjettu intitulatu Kith. Intendenu di piglià una pausa, di sviluppà a so educazione in u disignu di u ghjocu, è di travaglià cù una piccula squadra in questa nova impresa. U sviluppatore spera di migliurà e so cumpetenze è di creà una sperienza di ghjocu unica.