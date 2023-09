Pixel Sky Animations lancia u primu spettaculu di luci di drone di Vancouver à u Gala à l'aria aperta

A cumpagnia di spettaculu di drone di Vancouver, Pixel Sky Animations, celebrerà u so lanciu publicu ufficiale cù a Gala Open-Air u 15 di settembre. L'avvenimentu, chì si terrà à Science World è False Creek, hà ancu avè a prima luce di drone di Vancouver. spettaculu, captivando un publicu previstu di 700 assistenti.

Pixel Sky Animations crede chì a narrazione hè essenziale per ogni grande performance. Cù i so spettaculi di luci di drone, anu u scopu di impegnà, inspirà è stupente u publicu di tutte l'età utilizendu u celu notturnu cum'è tela per pitture narrazioni. U spettaculu di luci di drone hè statu cuncepitu meticulosamente per una visualizazione ottimale da un puntu focale specificu in Science World, ma serà visibile da parechji anguli longu u diga di False Creek.

U Gala Open-Air offre una sperienza di cocktail curata da Bootleggers è una mostra d'arte immersiva da Chali Rosso Art Gallery. Dui tappe di spettaculu seranu intitulati da i DJ internaziunali Ray Kash è Dezza. I participanti anu l'uppurtunità di esse trasportati in novi mondi per mezu di l'artistiche guidate da a tecnulugia.

I biglietti per a Gala Open-Air partenu da $ 45 più tariffi è ponu esse acquistati in linea. Prumette di esse una serata indimenticabile di divertimentu, cumminendu l'usu innovativu di droni cù musica, arte è mixologia.

Fonti:

- U mondu di a scienza

- Animazioni Pixel Sky

- Cocktail di Bootleggers

- Galerie d'Art Chali Rosso