U guvernatore di Virginia libera i piani per l'espansione di a banda larga in u Statu

U guvernatore di Virginia, Glenn Youngkin, hà svelatu un pianu di 5 anni per cunnette i Virginiani à una banda larga à alta velocità accessibile. U pianu delinea cumu u statu utilizerà a so allocazione federale di $ 1.48 miliardi per implementà e rete Internet in e zone chì ùn anu micca accessu. Cù sta iniziativa, Virginia hà u scopu di dà priorità à e case, l'imprese è l'ancori di a cumunità micca servite, cù u scopu di ghjunghje à circa 160,000 locu.

L'accessu à a banda larga d'alta veloce ùn hè più cunsideratu un lussu, ma una necessità per a piena participazione à a vita di ogni ghjornu. U guvernatore Youngkin crede chì cunnettendu tutti i Virginiani per via di a banda larga, u statu farà un passu significativu in avanti per colma a divisione digitale.

In più di furnisce l'accessu, u pianu enfatiza l'impurtanza di prumove l'alfabetizazione digitale, migliurà l'assistenza sanitaria è riduce i costi per tutti i Virginiani. Per ottene una cobertura universale di banda larga, u statu hà da pudè dirige i so sforzi è u finanziamentu versu questi spazii critichi.

U prugramma Broadband Equity, Access, and Deployment (BEAD), finanziatu da l'Infrastructure Investments and Jobs Act federale, hè una iniziativa naziunale destinata à espansione l'accessu à Internet à alta velocità. U Dipartimentu di l'Abitazione è u Sviluppu Comunitariu di Virginia (DHCD) amministrerà l'allocazione BEAD di $ 1.48 miliardi di u statu. Stu finanziamentu cumplementarà i sforzi in corso di l'Iniziativa di Telecomunicazione di Virginia (VATI) per ghjunghje à e regioni sottumessi in tuttu u statu.

Una volta chì l'accessu universale à banda larga hè stabilitu, DHCD trasfererà u so focus versu a promozione di l'accessibilità è à migliurà l'adopzione di i servizii di banda larga. U scopu hè di assicurà chì tutti i Virginiani ponu accede è aduprà stu serviziu criticu.

Virginia hè stata un capu in a chjusura di a divisione digitale, avè attribuitu più di $ 935 milioni in finanziamentu statali è federali da 2017. Questi investimenti anu allargatu l'infrastruttura di banda larga à più di 388,000 locu in 80 cità è cuntate in tuttu u Commonwealth. U finanziamentu hè statu supplementatu cù $ 1.1 miliardi supplementari in fondi currispondenti da i guverni lucali è i fornitori di servizii Internet.

U DHCD hè attualmente accettatu i cumenti publichi nantu à a Proposta Iniziale BEAD finu à u 19 di settembre. Questa opportunità per l'input publicu permette à i stakeholders di furnisce feedback è cuntribuiscenu à u sviluppu di u pianu di espansione di a banda larga.

L'impegnu di Virginia à colma a divisione digitale serve cum'è un mudellu naziunale per altri stati. Priuritàndu a banda larga accessibile è accessibile, u Commonwealth assicura chì nisuna cumunità ùn sia lasciata in l'era digitale.

Fonti:

- Uffiziu di u guvernatore di Virginia

- Dipartimentu di l'Abitazione è u Sviluppu Comunitariu (DHCD)