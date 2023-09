L'Apple Stock Drops in Preoccupazioni annantu à i Curbs di l'iPhone in Cina

L'S&P 500 è u Nasdaq anu sperimentatu una diminuzione ghjovi, guidata da Apple, postu chì e preoccupazioni per e restrizioni di a Cina à l'usu di l'iPhones da l'impiegati statali anu causatu una calata in i stock di crescita di megacap. L'azzioni di Apple anu cascatu 3.3% per u sicondu ghjornu consecutivu, cum'è a nutizia chì a Cina pensa à estenderà a prohibizione di l'iPhone à l'imprese è l'agenzii statali. L'altri azzioni di crescita, cumprese Tesla, Nvidia è Netflix, anu ancu sperimentatu perdite chì varienu da 1.4% à 3.1%.

L'annunziu di i curbs di l'iPhone di a Cina hà evidenziatu i risichi potenziali per i prezzi di l'equità, in particulare in u settore di a tecnulugia, datu a relazione sfida trà i Stati Uniti è a Cina. L'azzioni di i fornitori Apple, cum'è Skyworks Solutions, Qualcomm è Qorvo, anu diminuitu trà 7.1% è 7.6%. L'indice di tecnulugia di l'informatica S&P 500 hè cascatu di 1.9%, mentre chì l'indice di semiconductor di Filadelfia hè cascatu di 2.8%.

E preoccupazioni per l'inflazione appiccicosa sò state ulteriormente alimentate da un rapportu di u Dipartimentu di u travagliu, chì dimustrava una diminuzione di u numeru di americani chì presentanu richieste di disoccupazione. A cifra hè cascata à 216,000 2 per a settimana finita u XNUMX di settembre, righjunghjendu u livellu più bassu da ferraghju. Questu hà sbulicatu l'expectativa chì a Riserva Federale finisce prestu u so ciculu di crescita di i tassi, cum'è più forte di l'espertu dati ecunomichi americani anu indicatu.

I dati da a Cina anu cuntribuitu ancu à e preoccupazioni di u mercatu, postu chì anu revelatu chì l'esportazioni è l'impurtazioni eranu cadute in Aostu per via di a dumanda di indebolimentu è di lentu spesa di i cunsumatori in a seconda ecunumia più grande di u mondu. L'imprese cinesi listate in i Stati Uniti, cumprese PDD Holdings, JD.com, Baidu è Alibaba, anu sperimentatu perdite chì varianu da 3.7% à 5.7%.

L'investituri aspettanu ansiosu dichjarazioni da diversi parlanti di a Riserva Federale per indizi nantu à a futura strada di a pulitica monetaria. Malgradu e perdite di Apple, u Dow Jones Industrial Average hà vistu un ligeru aumentu, principalmente guidatu da una crescita di l'1% in l'azzioni di McDonald's dopu un aghjurnamentu da Wells Fargo. L'impresa di software d'automatizazione UiPath hà ancu sperimentatu un aumentu di 9.1% in u valore di l'azzioni dopu avè furnitu una previsione positiva di rivenuti annuali.

À 11:53 am ET, l'S&P 500 hè calatu di 0.49% à 4,443.53, mentre chì u Nasdaq Composite hè cascatu 1.27% à 13,695.95. In ogni casu, u Dow Jones era in 0.11% à 34,481.44, malgradu l'influenza d'Apple nantu à l'indici.

Fonte: Reuters - (Rapporti di Shristi Achar A è Amruta Khandekar in Bangalore; Rapporti supplementari di Johann M Cherian Editatu di Vinay Dwivedi)

Definizione:

- Megacap Growth Stocks: Azioni di grande capitalizazione da cumpagnie chì anu sperimentatu una crescita significativa in u valore di u mercatu.

- Inflazione Sticky: Una situazione in quale l'inflazione resta persistentemente alta o elevata, tipicamente per via di fatturi sottostanti chì impediscenu di calà naturalmente.

- Prezzi di l'Equity: I prezzi di l'azzioni o l'azzioni in cumpagnie publicamente.

- Riserva Federale (Fed): U sistema bancariu cintrali di i Stati Uniti, rispunsevule per a pulitica monetaria è a stabilità.

- Pulitica Monetaria: L'azzioni pigliate da un bancu cintrali per regulà è cuntrullà l'offerta di soldi è i tassi d'interessu in una ecunumia.

Fonti:

- Articulu Reuters da Shristi Achar A è Amruta Khandekar in Bengaluru; Reporting supplementu di Johann M Cherian, editatu da Vinay Dwivedi, 7 settembre 2021