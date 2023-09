L'Apple sparte una caduta in mezzu di preoccupazioni annantu à a China iPhone Curbs

Ghjovi, l'S&P 500 è u Nasdaq anu sperimentatu decadimenti per via di e preoccupazioni annantu à i curbs di l'iPhone di a Cina è a debule in i stock di chip. Apple, un pesu pisanti in u S&P, hà cuntribuitu à i cali cù una calata di 3.5% in u so prezzu di azzione. Questa hà seguitu a nutizia chì a Cina hà allargatu e restrizioni à l'usu di l'iPhone da l'impiegati statali, chì li impone di cessà di utilizà i so telefunini à u travagliu. Bloomberg hà dettu chì a Cina hà previstu di estenderà a prohibizione di l'iPhone à l'imprese è l'agenzii statali. L'impattu negativu di i prublemi potenziali d'Apple in Cina hà affettatu micca solu a cumpagnia stessa, ma ancu i so fornitori è e cumpagnie cù una esposizione significativa à a Cina.

U settore tecnulugicu S&P 500, in particulare, hà sperimentatu una calata di 1.9% per via di sta nutizia, facendu a più grande diminuzione percentuale trà i 11 settori principali di l'indice. In più di e preoccupazioni annantu à Apple, u mercatu hè statu ancu affettatu da una caduta in i rivindicazioni settimanali di u travagliu di i Stati Uniti, chì hà suscitatu preoccupazioni per i tassi d'interessu è l'inflazione. U numeru di americani chì presentanu richieste di disoccupazione hè cascatu à u livellu più bassu da u frivaru, chì indica un mercatu di travagliu potenzialmente favurevule.

In ogni casu, l'investituri restanu incerte nantu à a strada di a Riserva Federale per i tassi d'interessu è aspittàvanu a lettura di l'inflazione per l'agostu. A decadenza di u mercatu hè stata vista cum'è una postura difensiva prudente in anticipazione di a liberazione di i prossimi dati di inflazione. U Dow Jones Industrial Average hà aumentatu di 0.13%, superendu l'S&P 500 è u Nasdaq per via di a classificazione più bassa d'Apple in l'indice cyclicals-heavy paragunatu à l'S&P 500 ponderatu per a capitalizazione di u mercatu, induve Apple hà una influenza significativa.

In particulare, l'utilità difensive eranu i più grandi guadagnà trà i settori S&P, chì indicanu un sentimentu di risicu off in u mercatu. L'indice di i semiconduttori di Filadelfia hà ancu sperimentatu un calatu di 2%, cù l'azzioni di i fornitori Apple cum'è Skyworks Solutions, Qualcomm è Qorvo cadunu più di 7%. A nutizia da a Cina hà purtatu l'investituri per cunsiderà a relazione trà i Stati Uniti è a Cina cum'è un risicu maiò per i prezzi di l'equità attuale, in particulare in u settore di a tecnulugia. I dati chì mostranu una calata di l'esportazioni è l'impurtazioni di a Cina in Aostu aghjunghjenu ancu à u sentimentu negativu.

In altre nutizie, McDonald's hà vistu un aumentu di l'1% dopu chì Wells Fargo hà aghjurnatu u stock à "sovrappeso", mentre chì a cumpagnia di software d'automatizazione UiPath hà sperimentatu un aumentu di 10.5% in una previsione ottimistica di entrate annuali.

