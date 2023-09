L'Azzioni di i Stati Uniti Aumentanu cum'è l'Investitori Focus Cambia à u Rapportu di l'Indice di Prezzi di u Consumatore

L'azzioni di i Stati Uniti anu chjusu ligeramente più altu postu chì l'investitori anu vultatu a so attenzione à u rapportu di l'indici di i prezzi di u cunsumu di a settimana prossima. L'azzioni d'Apple anu vistu ancu stabilità dopu una diminuzione di dui ghjorni. U Dow hà aumentatu da 0.2%, u S&P hà guadagnatu 0.1%, è u Nasdaq hà aumentatu da 0.1%.

In l'Australia, i futuri di l'ASX anu aumentatu da 0.1% o 4 punti à 7154. L'S&P/ASX 200 hà chjusu da 0.2% o 14.3 punti u venneri, finendu à 7156.7. L'indici di u puntu di u dollaru Bloomberg hà righjuntu più altu, mentre chì u bitcoin hè cascatu da 1.2% à $ 25,890. U rendimentu nantu à a nota di 10 anni di i Stati Uniti hà aumentatu da 2 punti basi à 4.26%.

I strateghi di i tassi di u Bank of America anu abbandunatu a so ricumandazione per esse tatticamenti longu nantu à i 10 anni di u Treasury per via di u risicu di a resistenza ecunomica di i Stati Uniti chì conduce u rendiment à 4.75%. Mentre ch'elli anu sempre aspittendu chì u rendiment per esse circa 4% à a fine di l'annu, sta previsione hè avà in risicu.

Barclays si prepara à tagliate centinaie di posti di travagliu per riduce i costi. Si dice chì i taglii affettanu circa 5% di u persunale di u cliente in a divisione di cummerciale, è ancu alcuni negozianti in u mondu. L'impresa hà ancu pianificatu di ristrutturare e squadre in a so unità bancaria di cunsumatori in u Regnu Unitu.

In altre nutizie, l'indici di i prezzi di u cunsumu di a Cina è l'indici di i prezzi di i pruduttori per l'agostu seranu liberati à 11:30 am. I sperti sò aspittendu un rimborsu di i prezzi, guidatu da i prezzi di l'alimentariu è un sustegnu aumentatu per i viaghji domestici.

