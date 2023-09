L'eccitazione cresce per l'aghjurnamentu di l'iPhone 15

Sicondu un rapportu di ricerca annuale recente da Savings.com, quant'è u 16% di l'utilizatori esistenti di Apple pensanu à aghjurnà à l'iPhone 15 quandu hè liberatu. Questu hè un percentinu più altu ch'è i mudelli precedenti di l'iPhone, cù 14% di pianificazione di aghjurnà à l'iPhone 14 è 10% per l'iPhone 13. Malgradu i punti di prezzu elevati previsti, ci hè più eccitazione intornu à l'aghjurnamentu di l'iPhone 15 chì in l'anni precedenti.

Un fattore chì cuntribuisce à questa eccitazione hè u numeru di utilizatori chì cercanu di aghjurnà da mudelli più vechji, cum'è l'iPhone 11 è l'iPhone X. Questu suggerisce chì Apple pò mantene a so parte di u mercatu in l'industria di i telefoni smartphone. Tuttavia, u rapportu revela ancu chì u prezzu hè un dissuasori significativu per i potenziali upgrades. Più di a mità di i pruprietari attuali di l'iPhone (53%) ùn pensanu micca à aghjurnà, in gran parte per considerazioni di costu.

Apple hà fattu chjaru chì ùn incuraghjenu micca l'aghjurnamenti annuali di u dispositivu è sustene i so dispositi per un periudu più longu cumparatu cù i cuncurrenti. Mentre a tendenza di l'aghjurnamenti annuali pò esse diminuite, ci sò sempre 10% di e persone chì cercanu un aghjurnamentu annuale.

U rapportu identifica e speculazioni più populari chì circundanu i novi dispositi iPhone, cumprese i migliori in a qualità di càmera, a vita di a bateria è a RAM. I miglioramenti di a batteria, in particulari, sò assai desiderati, cù u 43% di l'utilizatori chì inizialmente ùn avianu micca prughjetti di aghjurnà chì dicenu chì anu da ricunsiderà se l'iPhone 15 incorporava sta funzione.

Sicondu Savings.com, quelli chì anu avutu i so iPhones attuali per trè anni sò più prubabile di scambià per l'iPhone 15, mentre chì u 10% di l'utilizatori cù iPhones di menu di un annu anu sempre pensanu à aghjurnà.

In cunclusione, ci hè una eccitazione crescente per l'aghjurnamentu di l'iPhone 15, cù un percentinu più altu di utilizatori chì pensanu à aghjurnà paragunatu à i mudelli precedenti. Mentre chì u prezzu resta un dissuasori per parechji, e funzioni migliurate di i novi dispositi, in particulare in a camera è a prestazione di a batteria, generanu interessu trà i potenziali upgrade.

Fonti:

- Savings.com Rapportu Annuale di Ricerca