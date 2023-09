L'azzioni di i Stati Uniti scorri cum'è Investitori mostranu prudenza davanti à l'avvenimentu Apple è i dati di inflazione

L'azzioni di i Stati Uniti anu sbulicatu u marti matina cum'è l'investituri anu mostratu prudenza davanti à un avvenimentu di produttu pivotale per Apple è e dati chjave di inflazione più tardi in a settimana. U Dow hè diminuitu di 0.1% in u cummerciu di pre-mercatu, mentre chì l'S&P 500 è u Nasdaq sò caduti 0.2%.

L'investituri stanu attentamente à l'indici di i prezzi di u cunsumu di i Stati Uniti, chì deve esse liberatu u marcuri. Hè previstu di mustrà un aumentu di 0.5% in i prezzi in Aostu, dopu à un guadagnu di 0.2% in lugliu. In ogni casu, l'inflazione core hè prughjettata di mantene stabile à 0.2% mese à mese.

U cumitatu di cunsigliu ecunomicu di l'Associazione Bancaria Americana hà dichjaratu chì u ciculu di crescita di a Riserva Federale hè avà finitu. Predighjenu chì a crescita di u PIB hà da facilità à 1.2% l'annu dopu da u 2% in 2023. L'expectativa di ritmu di cambiamentu in l'ultime settimane anu causatu incertezza in i mercati, ma i rumuri di una pausa imminente in l'aumentu di i tassi anu aiutatu à elevà u sentimentu.

In u settore tecnulugicu, l'avvenimentu Wonderlust d'Apple u marti hè assai anticipatu. L'avvenimentu pò include u lanciu di u novu iPhone 15 è Apple Watch Series 9, è ancu aghjurnamenti à l'iPad è l'auriculare VisionPro. I futuri di Tesla si ritiranu dopu à un saltu di 10% u luni, guidatu da un aghjurnamentu da Morgan Stanley. U bancu crede chì u pruduttu di supercomputazione persunalizatu di Tesla, Dojo, puderia aghjunghje un valore significativu à a cumpagnia.

L'investituri sò ancu attenti à a prossima IPO di ARM nantu à a NYSE. L'IPO di u gruppu di chip di u Regnu Unitu hè stata soprascritta da 10 volte a so dimensione di offerta.

In altre nutizie, WestRock hè in crescita in u cummerciu di pre-mercatu dopu l'annunziu di a so fusione cù u peer di carta è imballaggio Smurfit Kappa. A fusione hà da creà una impresa cù rivenuti cumminati di $ 34 miliardi è una quota di mercatu di 20% in Europa è in l'America di u Nordu.

