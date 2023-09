U prucessu antitrust di Google principia: accusatu di mantene u monopoliu per mezu di affari illegali

U prucessu di i Stati Uniti contr'à Google hà iniziatu in Washington, DC, cù l'avucati di u guvernu chì sustenenu chì u giant tecnologicu hà sappiamente violatu e lege antitrust è pruvatu à dissimulà e so azzioni. In u corsu di u prucessu, chì hè previstu durà dece settimane, i dirigenti di Apple sò disposti à tistimunià cum'è tistimoni, postu chì l'accordi di Google cù a cumpagnia sò parte di u largu casu antitrust.

Kenneth Dintzer, Direttore Diputatu di a Filiale di u Dipartimentu di Ghjustizia di i Stati Uniti (DOJ), hà enfatizatu l'impurtanza di u casu, dicendu chì si tratta di u futuru di l'internet. Sicondu Dintzer, Google hà mantinutu illegale u so monopoliu dapoi u 2010, paghendu quantità sustanziali di soldi à imprese cum'è Apple è AT&T. Hà sustinutu chì Google era cuscente chì questi accordi crucianu e fruntiere di l'antitrust è chì a cumpagnia avia tenutu illegale un monopoliu per più di una dicada sfruttendu u putere di i defaults è a scala.

Inoltre, u DOJ accusò Google di manipulà l'asta di publicità per elevà i prezzi per i publicitari in linea. Dintzer hà presentatu evidenza in tribunale chì presuntamente dimustrava cumu Google hà cercatu di salvaguardà e cumunicazioni chì detallanu i so pagamenti à cumpagnie cum'è Apple. Hà dimustratu una conversazione di chat in quale u CEO di Google Sundar Pichai hà presuntamente dumandatu a storia di a chat per esse disattivata.

Mentre Google sustene chì hà ottenutu a so parte di mercatu significativa per mezu di a preferenza di l'utilizatori è u meritu, u prucessu si concentrerà principalmente nantu à se a gestione di a cumpagnia di ricerca è publicità di ricerca hà violatu e lege antitrust. Se trova culpèvule, u ghjudice Amit Mehta pò optà per urdinà a rottura di Google.

Apple avia speratu di esse scusatu da u prucessu è chì i citazioni di i so dirigenti sò annullati, postu chì a cumpagnia avia digià furnitu un vastu testimoniu è un numeru sustanziale di documenti. Tuttavia, u ghjudice Mehta hà denegatu sta dumanda, è i dirigenti Apple Eddy Cue, John Giannandrea è Adrian Perica eventualmente piglianu a testimone in un puntu dopu in u prucessu.

Fonti:

- DOJ

- Procedimentu di tribunale