Utilizà l'Apprendistati di Grau per chjude u gap di cumpetenze digitale

L'imposta di l'apprendistatu hè statu introduttu da u guvernu britannicu in 2017 cum'è un modu per i grandi impiegatori di investisce in a furmazione di apprendistatu. L'impiegatori cù una fattura di salariu di più di £ 3 milioni à l'annu sò tenuti à pagà 0.5% di a so fattura di salariu annuale tutale in u fondu di prelievu. Puderanu allora aduprà sti fondi per sustene a so propria furmazione di apprendistatu è i costi di valutazione o trasfiriri à un altru patronu. Tuttavia, qualsiasi fondi inutilizati scade.

Ci hè una larga gamma di standard di apprendimentu dispunibili à diversi livelli, cumprese quelli in occupazioni digitale. L'Istitutu per l'Apprendistati è l'Educazione Tecnica (IfATE) furnisce carte di u travagliu per aiutà i patroni à identificà e rotte di progressione è di furmazione per l'apprendisti. L'università cuncentrate in a prufessione, cum'è a Buckinghamshire New University (BNU), sò ancu entrate in u mercatu di l'apprendistatu superiore è di graduatu, offre una prestazione di apprentice in settori cum'è l'assistenza sanitaria, a polizia, l'ingegneria, l'affari è a gestione, è digitale.

L'impiegatori spessu reclutanu apprendisti in apprendistati di livellu più bassu è offrenu opportunità per elli à aumentà e cumpetenze à una qualificazione di livellu sanu. Questu permette à l'apprendisti di ottene un diploma di bacheloru cumpletu in un tempu più brevi cumparatu cù i tradiziunali quattru anni.

Mentre chì ci ponu esse preoccupazioni nantu à i tassi di cumpletamentu di l'apprendistatu, i patroni anu da cunsiderà attentamente a storia di i fornituri chì anu cunsideratu. Per esempiu, BNU hà un tassu di cumpletamentu di più di 90% nantu à u so apprendistatu di u diploma in Soluzioni Digitali è Tecnologiche Professionale (BSc). Stu standard di apprendistatu particulare hà sei percorsi distinti, cumprese Ingegneria di Software, Consulenza IT, Sicurezza Cibernetica, Rete, Analisi di Dati è Analisi di l'Affari.

I fornitori di furmazione ponu offre diversi mudelli di consegna, cum'è a liberazione di ghjornu o a consegna di bloccu. Puderanu ancu sviluppà mudelli di consegna apposta per i patroni chì ponu recrutà un numeru minimu di apprendisti.

L'apprendistatu di u diploma pò esse trasfurmazioni in quantu à u sviluppu persunale. Forniscenu à i studienti una preziosa sperienza di travagliu è l'uppurtunità di ottene un diploma senza accumulà u debitu. L'apprendistati di u diploma ùn sò micca limitati à i sculari; beneficianu ancu di l'impiegati esistenti chì volenu upskill o switchers di carriera chì cercanu novi opportunità. Questi apprendistati colmannu ancu a distanza di cumpetenze trà l'istruzione universitaria è i bisogni di l'industria.

Per utilizà in modu efficace l'apprendistati in gradu per riduce u gap di cumpetenze digitale, i patroni anu bisognu di creà roles d'apprentice o offre una furmazione finanziata da prelievi à l'impiegati esistenti. Anu ancu cunsiderà u livellu di l'apprendistatu è i normi specifichi di l'apprendistatu chì si allineanu cù i so bisogni di forza di travagliu.

Per navigà in u mondu cumplessu di l'apprendistati, i patroni ponu circà esempi di successu da altre urganisazioni. Per esempiu, Crimson, una sucietà IT basata in West Midlands, hà sviluppatu un prugramma di apprentice di successu. Reclutanu i abbandunanti di a scola in l'apprendistati di Livellu 4 è li offrenu l'uppurtunità di cuntinuà à un apprendistatu di cunsultante IT. Hanu un altu rapportu di apprenti in a so attività è un forte impegnu à cultivà u talentu futuru.

In cunclusione, l'apprendistati di u diploma anu u putenziale di affruntà a lacuna di e cumpetenze digitale è di preparà a prossima generazione di tecnulugi digitali. Sfruttendu l'imposta di l'apprendistatu è travagliendu cù fornitori di furmazione di fiducia, i patroni ponu furnisce opportunità preziose per l'individui per sviluppà e so cumpetenze è acquistà sperienza di travagliu in tecnulugia emergenti.

