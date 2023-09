A nova aghjurnazione di sicurezza hè stata liberata per iPhones è iPads

Apple hà publicatu un aghjurnamentu di sicurità cruciale per iPhones è iPads per affruntà i vulnerabili recentemente scuperti in u software di u sistema. I ricercatori di u Citizen Lab di l'Università di Toronto anu scupertu u difettu di sicurità, chì era sfruttatu per distribuisce spyware cummerciale chjamatu Pegasus. Sviluppatu è vendutu da a cumpagnia israeliana NSO Group, Pegasus hè tipicamente utilizatu per destinà dissidenti, ghjurnalisti è avversari pulitichi.

Ancu s'ellu hè improbabile chì l'utilizatore mediu sia direttamente affettatu da stu spyware, Citizen Lab cunsiglia fermamente à tutti l'utilizatori per aghjurnà immediatamente i so dispositi cum'è una misura di precaution. L'installazione di l'aghjurnamentu hè un prucessu simplice. Aprite l'app Settings in u vostru iPhone, andate à "Generale" è selezziunate "Software Update". Se l'aghjurnamentu di u software iOS 16.6.1 hè dispunibule, toccu sopra per inizià a stallazione.

Se ùn pudete truvà l'aghjurnamentu, torna à a pagina Generale, toccu "About", è verificate u vostru numeru di versione iOS. Sè u vostru dispusitivu hè digià cù iOS 16.6.1, l 'aghjurnamentu hè statu stallatu successu. Tuttavia, sè vo site nantu à a versione 16.6 o una iterazione precedente, seguite dinò i passi sopra citati. Riavvia u vostru telefunu pò ancu aiutà à attivà l'aghjurnamentu. Inoltre, assicuratevi chì avete una cunnessione Internet stabile è dà un pocu di tempu prima di pruvà à verificà l'aghjurnamenti di novu.

Hè essenziale per mantene i vostri dispositi aghjurnati cù l'ultime aghjurnamenti di sicurezza per salvaguardà contru i potenziali minacce. Installendu subitu sta patch di sicurità, pudete ancu prutegge u vostru iPhone o iPad da e pussibuli vulnerabilità è accessu micca autorizatu.

