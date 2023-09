Tutti l'utilizatori di Apple sò invitati à aghjurnà i dispositi immediatamente

Apple hà publicatu una aghjurnazione di sicurezza critica per iPhones è iPads per affruntà e vulnerabilità recentemente scuperte in u so software di sistema. I difetti sò stati scuperti da circadori in u Citizen Lab di l'Università di Toronto, chì anu truvatu chì queste vulnerabilità sò attivamente sfruttate da un spyware cummerciale chjamatu Pegasus, sviluppatu è vendutu da a cumpagnia israeliana NSO Group.

Mentre Pegasus hè tipicamente utilizatu per destinà individui specifichi cum'è dissidenti, ghjurnalisti è avversari pulitichi, hè impurtante per tutti l'utilizatori di Apple per aghjurnà i so dispositi u più prestu pussibule. L'aghjurnamentu di sicurità, marcatu iOS 16.6.1, pò esse installatu navigendu à l'app Settings in u vostru iPhone, selezziunate "Generale" è dopu "Software Update". Se l'aghjurnamentu ùn hè micca visibile, torna à a pagina Generale è toccu "About" per verificà a vostra versione iOS. Sè vo site sempre cù 16.6 o una versione precedente, ripetite i passi sopra citati.

Riavvia u vostru telefunu è assicurendu una cunnessione Internet stabile pò ancu invià l'aghjurnamentu per apparirà. Hè cruciale per stallà sta aghjurnazione prontamente per prutege u vostru dispositivu da e pussibuli violazioni di sicurezza è accessu micca autorizatu.

A raccomandazione di Citizen Lab per azzione immediata mette in risaltu a gravità di e vulnerabilità chì sò state sfruttate. Ancu s'è crede chì ùn site micca un mira per tali attacchi sofisticati, hè essenziale per stà vigilante è aghjurnà u vostru dispositivu per assicurà a so sicurità.

L'aghjurnamentu di sicurezza iOS 16.6.1 affronta e vulnerabilità specifiche sfruttate da u spyware Pegasus, chì furnisce l'utilizatori cù una prutezzione rinfurzata contr'à e minacce potenziali. L'aghjurnà regularmente u software di u vostru dispositivu hè una parte cruciale di a salvaguardia di a vostra sicurezza digitale è a prutezzione di a vostra infurmazione persunale.

