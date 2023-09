U Rinascimentu Fantasticu: Da Baldur's Gate 3 à Coda

Nta l'ultimi anni, ci hè statu un resurgimentu notevuli di gonzo high fantasy. A pupularità di Critical Role è altri ghjoculi di ghjocu di rolu di fantasia reale, inseme à u successu di un filmu Dungeons & Dragons chì in realtà hà ricevutu elogi, hà stabilitu u palcuscenicu per u trionfu splusivi di Baldur's Gate 3.

Baldur's Gate 3 porta i ghjucatori in un viaghju emozionante attraversu l'Underdark mentre cercanu di impressionà Karlach, un berserker formidable cù un passatu scuru. Tuttavia, i caratteri di u ghjocu ùn sò più carichi sessualmente cum'è una volta, risultanu in un ritmu più lento per quelli chì cercanu scontri romantichi.

Fortunatamente, i fan di a dinamica "bard inutile è altu, buff berserker" ponu truvà cunsulazione in Coda, una serie di fantasia epica cunnisciuta per a so visuale vibrante è u tema anti-doomer. Avà, i fan di Coda anu qualcosa da celebrà cum'è a longa attesa sequenza di a serie originale hè stata lanciata sta settimana.

Coda offre una serie di elementi captivanti, cumpresu un bardu disillusionatu stancu di storie tipiche di eroi, un ambientu chì ricorda Mad Max cù fazioni stravaganti, è un eroe chì injecta magia cuncentrata in e vene di u so mostruoso unicornu. U scrittore Simon Spurrier è l'artista Matías Bergara anu cullaburatu nantu à Coda, chì hè statu inizialmente publicatu in 2018. A storia hà affrontatu grandi dumande esistenziali nantu à salvà u mondu credendu in a ghjente o cundannendu cù una fede ceca in l'eroi è a magia, tuttu mentre scopre a cumplessità di e relazioni. .

Mentre Dungeons & Dragons furnisce libri belli illustrati per immerse i lettori in u mondu di a fantasia, Coda si prisenta cum'è una sperienza veramente unica, paragunabile à una pezza d'arte impressionante dipinta à u latu di una furgoneta fresca. A sequenza di Coda mantene u stilu distintivu di a serie mentre cuntinueghja i narrativi intrecciati di Serka è Hum.

In questa rinascita di fantasia auto-cunsciente, i fanatichi ùn anu più bisognu di risolve una sola storia cù una mostruosa donna berserker in amore. Puderanu participà à scontri romantichi cù Karlach in Baldur's Gate 3 è torna in a storia captivante di Hum è Serka in Coda. Per quelli chì aspettanu ansiosamente l'attenzione di Karlach, a liberazione di a sequenza di Coda furnisce un cumpagnu per piacè intantu.

