Unity introduce una tarifa mensile per l'installazione di ghjoculi, attirà a critica da i sviluppatori

Unity, u pupulare mutore di ghjocu daretu à tituli acclamati cum'è Tunic, Cuphead è Hollow Knight, hà annunziatu cambiamenti significativi à u so mudellu di cummerciale. A partire da u 1 di ghjennaghju, l'annu prossimu, Unity introduverà una tarifa mensile per una nova installazione di ghjocu, attinendu una critica considerable da a cumunità di sviluppu.

In precedenza, Unity era licenziatu à i sviluppatori chì utilizanu un mudellu senza royalty basatu nantu à i livelli di abbonamentu. A licenza Unità Personale gratuita era dispunibule per i sviluppatori cù entrate o finanziamentu menu di $ 100k annu. L'abbonamentu Unity Plus era necessariu per un massimu di $ 200k in entrate, mentre chì un abbonamentu Unity Pro o sopra era necessariu per più.

A partesi da u 1 di ghjennaghju di u 2024, i sviluppatori seranu previsti di pagà una tarifa mensile di Unity Runtime supplementu per una nova installazione di ghjocu, cumprese reinstallazioni è installazioni in parechji dispositi. Queste tariffi seranu applicabili à i tituli chì anu fattu $ 200k o più in l'ultimi mesi 12 è avè almenu 200k installazioni di ghjocu à a vita. L'abbonati di Unity Pro è Unity Enterprise affrunteranu tariffi dopu avè superatu u sogliu di 1 milione di dollari di entrate è 1 milione di installazioni a vita.

I tariffi varianu secondu u livellu di abbunamentu. L'utilizatori di Unity Personal paganu $ 0.2 per una nova installazione sopra u limitu di 200k ogni mese. L'abbonati Unity Pro è Enterprise pagaranu $ 0.15 è $ 0.125 rispettivamente dopu avè attraversatu a linea 1m.

Sti tariffi seranu ancu applicati retroattivamente à i ghjoculi esistenti nantu à u mercatu chì scontranu i rivenuti è installanu i soglia. Preoccupazioni sò state suscitate annantu à l'impattu nantu à i rigali di ghjoculi gratuiti, demo, bundle, è ancu a pussibilità di carichi per installazioni di ghjocu pirate. Inoltre, i cambiamenti ponu complicà a logistica per esse in piattaforme cum'è Game Pass.

A risposta di l'industria hè stata una mistura di indignazione, incredulità è cunfusione. Certi sviluppatori anu digià manifestatu a so intenzione di cambià i motori di ghjocu. A risposta à i cambiamenti di Unity suscite preoccupazioni annantu à u costu è l'implicazioni logistiche per i sviluppatori indie.

Fonte: Eurogamer