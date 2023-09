Unity introduce novi tariffu per i sviluppatori di ghjocu

Unity Technologies hà annunziatu recentemente un cambiamentu significativu à a so struttura di tariffu per i sviluppatori di ghjoculi. A cumpagnia hà da seguità l'installazione di u ghjocu è i rivenuti cum'è parte di a so nova Tariffa Unity Runtime. Sta tarifa hè basatu annantu à u numeru di volte chì un ghjocu qualificatu hè scaricatu da l'utilizatori. Unity crede chì a carica di una tarifa iniziale basata nantu à l'installazione permetterà à i creatori di mantene i guadagni finanziari continui da l'ingaghjamentu di i ghjucatori, à u cuntrariu di un mudellu di sparte di rivenuti.

Tuttavia, sta tarifa fissa pò esse una preoccupazione per i sviluppatori di ghjocu chì vendenu ghjochi à un costu più bassu. A Tassa di Runtime di Unità serà una spesa addiziale in più di l'altri tariffi, cum'è u tagliu di 30% di Steam. A nova struttura di tariffu afecta diversi livelli di l'utilizatori di Unity:

Unità Personale è Unità Plus: Devs chì anu fattu $ 200,000 USD o più in l'ultimi mesi 12 è avè almenu 200,000 installazioni di ghjocu per a vita.

Unity Pro è Unity Enterprise: Devs chì anu fattu $ 1,000,000 USD o più in l'ultimi mesi 12 è avè almenu 1,000,000 installazioni di ghjocu à a vita.

Questa struttura di tariffu entra in vigore u 1 di ghjennaghju di u 2024. Unità hà clarificatu chì a tarifa d'installazione ùn serà micca applicata retroattivamente. Serà addebitatu solu per installazioni supplementari una volta chì i soglie sò stati righjunti. In ogni casu, i ghjoculi chì ùn scontranu micca i soglia o ùn sò micca monetizzati ùn saranu micca obligati di pagà i tariffi. In particulare, Unità eliminerà ancu u limitu di entrate annuali per u pianu Unità Personale.

Una preoccupazione suscitata da i sviluppatori hè l'implicazioni di privacy di u seguimentu di l'installazione. Unity ùn hà micca furnitu dettagli clari nantu à cumu funziunà esattamente u seguimentu. Inoltre, prublemi cum'è cuntà e chjavi di ghjocu in pacchetti di carità è seguite installazioni pagate legittimi in presenza di versioni pirate anu bisognu di più chjarificazione.

Cù questi novi tariffi, i sviluppatori ponu cumincià à cunsiderà alternative cum'è u Godot Engine gratuitu è ​​open-source. Resta da vede cumu l'industria risponde à i cambiamenti di Unity è s'ellu avarà un impattu annantu à a popularità di a piattaforma.

